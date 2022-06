Har avdekket flere lovbrudd hos Stayclassy

Bakgrunnen for tilsynet er en klage fra Forbrukerrådet knyttet til selskapets praksis, samt «andre henvendelser», skriver Forbrukertilsynet i brevet.

– Vi har bedt Stayclassy om å innrette seg etter våre krav og oversende dokumentasjon på miljøpåstander. Vi vil følge opp overfor selskapet for å kontrollere at endringer blir gjort, sier direktør i Forbrukertilsynet, Trond Rønningen.

Les hva Forbrukertilsynet kritiserer under.

Avdekket flere lovbrudd

I brevet heter det at tilsynets «undersøkelser har avdekket lovbrudd på flere områder», og at «dette er av stor betydning for forbrukere som ønsker å kjøpe sparkesykler, hvor mange av brukerne er personer under 18 år».

Thomas Holstad, daglig leder i Stayclassy, ønsker ikke å kommentere brevet i detalj på nåværende tidspunkt, men sier de er kjent med kritikken.

– Vi kommer til å gi Forbrukertilsynet et godt svar innen fristen, og selvfølgelig rette opp i eventuelle forbedringspunkter, sier han til TV 2.

Får kritikk på flere punkter