Lavrans (19) fikk spesialbestilling av Ødegaard: – Veldig personlig

Den unge kunstneren Lavrans Borgen fra Drammen ble svært overrasket da det tikket inn en bestilling fra et av hans største forbilder.

Drammenser og Arsenal-stjerne Martin Ødegaard ønsket seg nemlig et maleri av stedet hvor han tilbrakte mesteparten av tiden sin som barn.

Fotballbanen Kjappen som ligger på Bragernes i Drammen.

– Det var dritfett og veldig gøy. Jeg har selv satset på fotball og sett opp til Martin, både som fotballspiller og person. Han har vært et forbilde for meg, sier Borgen.

Banen har også betydd mye for Borgen, som selv har vokst opp på Bragernes, men som er noen år yngre enn Norges landslagskaptein.

Derfor var det naturligvis stort da Ødegaard tok kontakt med ham tidligere i år for å få laget et bestillingsverk av fotballbanen.

– Jeg hadde ganske frie tøyler. Han sa egentlig bare at han ønsket et maleri med Kjappen som motiv. Den banen er jo veldig personlig for ham og han har brukt utallige timer der.

Ødegaard delte maleriet med sine 3,5 millioner følgere

Nå blir maleriet med Ødegaard over Nordsjøen til London, hvor han ifølge Borgen allerede har funnet plassen i huset hvor det skal henge.

Fotballstjernen har også delt bildet, og hvem kunstneren er, på sin Instagram-konto med sine 3,5 millioner følgere.

– For det første er det en veldig stor motivasjon for meg at slike herlige folk som Martin Ødegaard ønsker bildene mine. Selvfølgelig kan det være ballen ruller videre nå, når noen ser at en profilert person ønsker mer av mine verk, det kan jo smitte over på andre.

FERDIG RESULTAT: Lavrans Borgen ved siden av bildet som snart henger på en vegg i London. Foto: Privat

Brukte kunsten for å overvinne angsten

Hvordan Ødegaard ble klar over kunsten hans er han ikke helt sikker på, men han tror det stammer av at han har malt et bilde for en kompis av Arsenal-stjernen.

– Det er kanskje slik at ballen begynte å rulle da. Jeg har jo også solgt en del kunst til folk fra Drammen, sier den unge kunstneren til TV 2.

Selv om Borgen fortsatt ikke har blitt 20 år gammel, har han klart å selge nok malerier til at han nå kan leve av det. Han er også utstilt i noen gallerier, men pengene har aldri vært motivasjonen til drammenseren.

– Jeg har selv kjent på hvordan prestasjonspresset kan ta overhånd som fotballspiller, og det var kanskje en av grunnene til at jeg ga meg med det i ung alder.

– Jeg fant kunst som en utvei da jeg slet med angst, sier Borgen.

ANGST: Borgen med maleriet «Naken», som innehar en litt dypere symbolikk enn maleriet av Kjappen. Foto: Privat

– Hvordan hjalp kunsten deg?

– Kunsten er på mange måter et fristed. Det er en terapi og et sted hvor jeg kjenner unike skapergleder, som jeg aldri før har kjent.



– Som tidligere forsvarsspiller var det beste jeg visste å sette inn en god sklitakling og redde laget. Men følelsen jeg får når jeg ferdigstiller et maleri er hundre ganger større. Jeg har virkelig funnet min greie, sier kunstneren.