Hevdet å ha Stoltenbergs pass. Så gjorde TV 2 et søk

Natt til onsdag rammet et russisk tjenestenektangrep Norge, og lammet flere sentrale tjenester.

Det er angivelig hackergruppa Killnet som står bak. De har skrevet om det planlagte hackerangrepet på den krypterte meldingstjenesten Telegram.

Der går de også langt i å true Natos generalsekretær.

– Jeg glemte å introdusere deg for vår fiende nummer én – Jens Stoltenberg. Denne djevelen vil svare for ethvert liv til en russisk soldat, skrev gruppa tidligere i sommer.

La ut passbilde

I meldingen ytres det også trusler mot Stoltenbergs familie.

TRUES: Dette meldingen ligger ute på Killnet sin Telegram. Skjermdump: Telegram

– Også hans familie, hans barnebarn og hans støttespillere vil svare.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Stoltenberg via Sissel Kruse Larsen, som er hans kommunikasjonsrådgiver, men har foreløpig ikke fått svar.

Hackergruppa hevder også at de har en kopi av Nato-sjef Jens Stoltenbergs pass, som de har publisert et bilde av på samme tjeneste.

TV 2 har sporet opp passbildets egentlig opphav, ved hjelp av et omvendt bildesøk, som ledet til en lokalavis i Norge.

Fotorettighetene til bildet har Adresseavisa ved Håvard Jensen Haugseth.

Adressa blir gjort oppmerksom på bildebruken når TV 2 tar kontakt og kan derfor ikke bekrefte med sikkerhet at bildet har blitt misbrukt.

– Vi var ikke klar over at bildet kan ha blitt misbrukt i saken. Hvis det er tilfelle, er det svært uheldig og et eksempel på hvordan digitale bilder kan bli misbrukt, sier fungerende nyhetsredaktør Ann-Inger Borstad.

Utover dette ønsker ikke nyhetsredaktøren å kommentere saken.

FALSKT: Dette er det falske passet. Skjermdump: Telegram

– Markedsføring

Erling Schackt, som er teknologileder i Check Point Software, mener hackerangrepet er politisk motivert.

– Stoltenberg er nok brukt grunnet posisjonen han har i Nato. For å få maksimalt med oppmerksomhet og publisitet rundt dette så bruker de kjente fjes, sa han til TV 2.

– Personlig tror jeg ikke ansiktene er brukt for annet enn markedsføring av angrepet.

– Planlagt

I tillegg til å ha brukt Stoltenberg i hacker-kampanjen, har de også photoshoppet inn utenriksminister Anniken Huitfeldt med en maske, som ligner på den i Disney-filmen «Maleficent».

MANIPULERT: Killnet omtaler utenriksministeren som «Mrs Error». Skjermdump: Privat

Daniel Christensen jobber som etisk hacker i Telenor. Han mener Killnet er en prorussisk gruppe, som har oppstått i respons til krigen i Ukraina.

– Det er trolig på grunn av støtten til Ukraina, at Stoltenberg og utenriksministeren brukes i kampanjen, sa Christensen til TV 2.

At hackerangrepet også har photoshoppet en slags reklamekampanje med nordmenn i fremtredende roller, mener han tyder på særlig én ting:

– De har brukt litt tid på å planlegge dette angrepet.