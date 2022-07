Video går viralt – hylles etter skytebevegelse

En video har de siste dagene fått stor spredning på TikTok.

I videoen, som er filmet i Sarpsborg forrige lørdag, kan man se en mann gjøre armbevegelser inne på et serveringssted, slik at det ser ut som han skyter i lufta mot dem som filmer.

TV 2 har vært i kontakt med både vennegjengen som filmet, og mannen som vises på videoen. Vennegjengen var på vei til Oslo for å markere Pride etter skytingen natt til lørdag og satt med Pride-flagg.

Uenige om hva som skjedde

Partene er uenige om hendelsesforløpet og konflikten som oppsto mellom dem: Mens vennegjengen forteller at mannen uttalte hatefulle ytringer mot dem og Pride-bevegelsen, avviser mannen dette.

Han sier at han gjorde skytebevegelser mot vennegjengen fordi han ble utsatt for provokasjon.

ETTERFORSKER SAKEN: Daniel Holm, seksjonsleder for etterforskning i Sarpsborg Foto: Politiet

Hendelsen og videoen blir nå etterforsket av Øst politidistrikt.

– Vi har mottatt en anmeldelse som vi selv har initiert, og vi har opprettet straffesak, sier Daniel Holm, som er seksjonsleder for etterforskning i Sarpsborg.

– Vi etterforsker nå hva hendelsen faktisk besto av, hva som var tilfellet av hatefulle ytringer og om det har vært noen trusler, sier Holm, og legger til at mannen er kjent for politiet fra tidligere.

SARPSBORG: Vennegjengen forteller at den ubehagelige hendelsen skjedde på et spisested i Sarpsborg lørdag. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Hylles i kommentarfelt

Det er kommentarfeltet på den aktuelle videoen som vekker særlig oppsikt.

I den hyller mange det de oppfatter som hatefull oppførsel fra mannen mot skeive.

I kommentarfeltet blir mannen som gjør skytebevegelsen hyllet:

LEGENDE: Mannen som gjorde skytebevegelser hylles i kommentarfeltet under videoen på sosiale medier. Foto: Skjermdump Tiktok

Har spredt seg

Nettpatruljen i Sør-Vest politidistrikt ble etter hvert også varslet om videoen og det hatefulle kommentarfeltet.

– Vi ble tagget i denne videoen en rekke ganger på Tiktok og ble deretter kjent med at Øst politidistrikt hadde opprettet en straffesak, sier Kaare André Ødegaard, overbetjent og fagleder for nettpatruljen Sør-Vest.

Han forteller at videoen har blitt spredt på flere sosiale medier-plattformer.

Mannen i videoen sier til TV 2 at han tar avstand fra kommentarene.

– Jeg synes kommentarene som har dukket opp på videoen er forkastelige. Jeg kondolerer til alle som har mistet noen til noe slikt og tar sterk avstand fra det, sier han.

Gjerningsmannen hylles

Ødegaard i politiets nettpatrulje forteller at også terrorsiktede Zaniar Matapour hylles i sosiale medier etter lørdagens masseskyting i Oslo.

Natt til lørdag 25. juni ble to personer drept og 21 skadd etter masseskytingen ved utestedet London pub og Per på hjørnet i Oslo sentrum.

Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter hendelsen.

– Kommentarfeltene preges i stor grad av nyhetsbildet, og vi ser at Pride-miljøet nå får gjennomgå. Nå hylles gjerningsmannen fra lørdagens angrep flere steder i sosiale medier, sier Ødegaard.

SIKTET: Zaniar Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter masseskytingen i Oslo. Foto: Politiet

– Stadig flere alvorlig tilfeller

Han mener det er én plattform som preges særlig av hatefulle kommentarer.

– Tiktok kan være en ganske giftig plattform i den forstand at kommentarfeltene er åpne, man kommenterer anonymt og innholdet kan nå mange raskt, sier Ødegaard.

Politioverbetjenten mener tendensen er at kommentarene blir stadig mer alvorlige og trenger oppfølging av politiet.

– Det er store mengder og vanskelig for oss å ha oversikt over alt, men vi blir tagget i rundt 100 innlegg i uken og følger opp alt, sier Ødegaard.

Han påpeker at folk skal vite at når man blir utsatt for hat på sosiale medier, er politiet der for å hjelpe.

– Det er ikke greit bare fordi det skjer i et kommentarfelt. Jeg anbefaler alle å ta kontakt med oss når man blir utsatt for netthets eller trusler på nett.