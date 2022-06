Spiste her før angrepet. Slik opplevde de han

Her er Zaniar Matapour (43) avbildet på Grønland bare timer før angrepet i Oslo. Han spiste regelmessig på denne restauranten.

– Han har vært her flere ganger før. Jeg husker han som en veldig stille og rolig mann, sier innehaveren av restauranten nær Grønland i Oslo.

Han ønsker ikke at vi bruker identiteten hans.

Onsdag ettermiddag gikk Oslo politidistrikt ut med nye opplysninger om terrorsiktede Zaniar Matapour.

Et bilde viser at han står inne på den aktuelle restauranten klokken 16.10, ganske nøyaktig ni timer før han løsnet det første skuddet i Rosenkrantz gate natt til lørdag.

– Kom ofte hit

Da han skjøt var 43-åringen iført en gul t-skjorte.

På overvåkningsbildet fra restauranten har han på seg en blå t-skjorte og et hodeplagg. Politiet opplyser til TV 2 at han hadde den blå t-skjorten under den gule da han ble pågrepet.

Politiet ønsker å komme i kontakt med vitner som kan ha observert Matapour tidligere på dagen fredag.

– Han kom ofte hit, og han pleide å ha med seg barna sine, men han var aldri sammen med noen andre. Vi reagerte aldri på ham, sier restauranteieren.

– Hvordan var han?

– Han var veldig koselig. Stille og rolig. Han klaget aldri på maten eller noe sånt, forteller innehavaren.

Vil ha flere tips

På pressekonferansen onsdag opplyste politiet at de er ganske sikre på at Matapour var alene om skytingen.

Politiet utelukker likevel ikke at han kan ha hatt medvirkere i forkant av angrepet.

– Derfor er det prekært å få hans forklaring, fortsetter Enoksen.

KAOTISK: Slik så det ut i Rosenkrantz gate natt til lørdag. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Politiet vet fortsatt ikke hva som var Matapours motivasjon da han gikk til angrep mot tilfeldige mennesker i Oslo sentrum natt til lørdag.

Til nå har de sagt at de holder både terror, hatkriminalitet og psykisk sykdom som mulige hypoteser.

Tirsdag opplyste politiet at de hadde avhørt 116 vitner i saken. Siktede selv nekter imidlertid å la seg avhøre.

Politiet forsøker nå å kartlegge alt Matapour gjorde før angrepet.

– Vi er avhengig av tips fortsatt. Vi har mottatt flere tips, men tatt hendelsen i betraktning mener vi det er grunnlag for å tro at flere har tips. Derfor går vi ut med mer informasjon og bilder fra selve hendelsen