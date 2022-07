Flyktet til Norge for ti år siden – ante ikke hva som var i vente

Hun tenker tilbake på da hun var en 16 år gammel syrisk jente i et helt nytt land, med et nytt språk og en fremmed kultur.

Hadde mistet alt

Ti år har gått siden Lilas Alzaeim kom til Norge som syrisk flyktning med familien. Nå er hun ferdig utdannet lege og skal gifte seg med Ivar Christiansen fra Nordstrand.

MATCH: Lilas Alzaeim og Ivar Christiansen møttes første dag på medisinstudiet. Foto: Per Haugen / TV 2

– Hadde du sett for deg at livet skulle bli sånn her?

– Nei. Da jeg kom til Norge var livet ganske tøft. Jeg hadde mistet alle vennene mine og familien min som betydde veldig mye. Da var det så tøft at jeg måtte ta en dag om gangen.

Det eneste Lilas ville var å reise tilbake til Syria, og hjelpe de som var igjen i krigen. Men 16-åringen hadde ikke mye til valg.

Hun brettet dermed opp ermene og satte i gang med skolearbeidet.

Briljerte på skolen

Tre år etter at hun kom til Norge snakket Lilas kav «siddis»-dialekt, og hadde 15 seksere på vitnemålet.

Hun søkte medisinstudiene på Universitetet i Oslo.

– Jeg hadde veldig lyst til å dra tilbake og hjelpe folk som trengte det. Det å jobbe for Leger uten grenser har alltid vært en drøm for meg, sier hun.

Nå, ti år etter at hun satte føttene på norsk jord, er hun utdannet lege.

Hjelper pasienter hver dag

Denne sommeren avhjelper hun en stor krise her til lands. Som fastlegevikar ved Lørenlegene i Oslo er det nok å henge fingrene i, nok av folk å hjelpe.

VITNEMÅL: I juni fikk Lilas vitnemålet hun har jobbet for i seks år. Foto: Privat

Når TV 2 kommer på besøk er hun akkurat ferdig med sin tredje vakt. 15 pasienter har vært innom denne vakta.

26-åringen viser oss rommet hun liker aller best. Der er det medisiner, nåler og skalpeller.

– Jeg liker best å skjære, sier hun og ler.

– Da fikser man et problem der og da. Det føles veldig godt.

Følte hun hadde dårligere kort

LEGER: Etter seks års studie er begge nå ferdig utdannet leger. Foto: Privat

Men det var ikke gitt at hun skulle klare legeutdannelsen etter kun få år i Norge.

Lilas er klar på at hun har stilt med helt andre kort enn den typiske legestudenten.

– Jeg hadde ikke noe særlig jobberfaring som mange andre ungdommer i Norge har. De har gjerne jobbet på legekontoret til pappa eller sykehuset til mamma. Jeg hadde ingen ting. I tillegg kunne alle språket bedre enn meg.

Lilas følte at hun lå tynt an.

– Må ville det selv

Likevel står hun nå med en av Norges mest prestisjefulle utdanninger, leilighet i Oslo og forloveden Ivar som hun møtte på studiet.

– Hva tror du er nøkkelen til god integrering?

– Du må ville det selv, være åpen og nysgjerrig på det nye samfunnet du har kommet til. Man kan ikke bare si at «det norske folk er kalde og de tar ikke så mye initiativ». Har du gjort det selv?

Men kulturkrasjer mener hun man må være forberedt på.

– Det er ganske naturlig og forståelig. Ikke fordi folk misliker deg eller har noe mot din kultur, men fordi det er nytt og alt som er nytt kan være fremmed, sier hun.

TØFF START: Lilas syns starten på medisinstudiet var tøff, men var fast bestemt på å fullføre. Her hadde hun sommerjobbi på ambulansestasjonen i Sandefjord. Foto: Privat

Møttes første skoledag

Lilas og forloveden Ivar møttes på trikken på vei til første dag på medisinstudiet. Det var han som tok initiativ.

Til TV 2 forteller Ivar at etter hvert som trikken tømte seg, og de beveget seg opp mot Rikshospitalet, så antok han at også Lilas måtte være medisinstudent. Da tok han motet til seg og gikk bort til den fremmede.

Men forloveden er ikke helt enig i fremstillingen.

– Nei, du kjente meg igjen! avbryter Lilas.

– Ja greit da, jeg hadde sett henne i media før. Jeg prøvde å ikke gi så mye inntrykk av det, prøvde å «play it cool». Så gikk det radig derfra, forteller Ivar.

– Jeg lagde syrisk mat til han etter en uke, og da var det gjort! legger Lilas til.

– Ser på det som en berikelse

I seks år har de studert sammen. Ivar er imponert over hvordan Lilas har jobbet for å lykkes i et nytt land.

– Jeg tenker at det er veldig fascinerende, alt det hun har vært igjennom. Hun har tatt alle utfordringene hun har møtt på strak arm. Hun har gjort det bedre enn de fleste kan forvente, bedre enn jeg kan forvente, sier Ivar.

Nå har Lilas snart bodd like lenge i Norge som i Syria. Hun får høre at hun «har blitt så norsk». Men det er viktig for henne å også beholde sin syriske identitet.

– Jeg er begge deler, jeg er verken det ene eller det andre. Det viktige er at jeg ser på det som en berikelse, og ikke som at jeg har mistet meg selv eller min kultur, sier hun.

Redd for å dra til hjemlandet

Nå skal paret gifte seg i august. Men selv om de snart er gift, har ikke Ivar sett landet Lilas kommer fra. Hun har ikke vært i Syria siden hun forlot landet i 2010 selv.

– Jeg har hatt veldig lyst til å vise hvem jeg er og hvor jeg er fra, sånn som han gjør når han kjører meg til Nordstrand. Jeg syns det er litt kulere å dra til Syria, men det er ikke helt trygt ennå, så jeg har vært litt redd, for å være ærlig. Jeg er redd for konsekvensene av det, sier Lilas og legger til at det nok er tryggere på Nordstrand.

– Hvilke konsekvenser kan det ha?

– Jeg er både syrisk og norsk statsborger. Jeg kan aldri gi fra meg det syriske statsborgerskapet, heldigvis. Men da kan ikke Norge gjøre så mye for meg når jeg er der nede, sier Lilas.

REDD: Paret vil gjerne dra til Syria sammen, men er redde for at Lilas skal bli nektet å dra tilbake til Norge igjen. Foto: Per Haugen / TV 2

Lilas forklarer at det er flere eksempler på folk som har reist til Syria, og ikke fått lov til å reise hjem igjen.

– Jeg er veldig redd for å ikke få lov til å reise tilbake til Norge. Ikke komme hjem til venner, familie og folk jeg har blitt veldig glad i. For å miste friheten jeg har i Norge som er noe jeg setter veldig høyt, sier Lilas.

Ivar blir tydelig berørt når hun snakker om denne frykten.

– Det er vemodig, fordi jeg har veldig lyst til å dra dit og møte familiemedlemmer, tanter, onkler, nieser og nevøer, og smake syrisk godteri som Lilas snakker så mye om, sier Ivar.

Arabisk og norsk i en salig blanding

SAMMEN: Lilas og Ivar har vært en stor støtte for hverandre gjennom seks krevende studieår. Foto: Privat

Selv om hverdagen sammen går godt, merker de kulturforskjellene godt når de snakker om bryllup. Det er ikke lenge til den store dagen, men de klarer ikke bli helt enige om stilen. Dette er et tema som diskuteres hver dag.

– Jeg vil ha et 100 prosent syrisk bryllup med masse musikk og dans, men Ivar vil sitte ved bordet, kose seg og snakke med familie og venner. Så vi er litt uenig, men vi må bare finne et sted mellom de to tenker jeg, sier Lilas.

– Hvem pleier å få viljen sin da?

– Lilas! Men vi må prøve å møtes et sted på midten. Vi skal nok prøve å få arabisk og norsk i en god salig blanding, sier Ivar.