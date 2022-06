Ikke invitert: – Burde skamme seg

Bjarne Riis er den eneste dansken som har vunnet Tour de France sammenlagt. Men når starten i København går fredag, følger «Ørnen fra Herning» rittet fra sofakroken.

Riis er skuffet over at Tour de France-arrangøren ikke har involvert ham selv eller andre danske sykkellegender i åpningen i København fredag.

– Jeg er selvfølgelig lei meg for å ikke få være med. Jeg hadde håpet på det, men sånn ble det dessverre ikke. Sånn er livet, sier Riis til danske TV 2.

INNRØMMET DOPING: Bjarne Riis la kortene på bordet i 2007. Foto: Kristian Juul Pedersen

En viktig del av dansk sykkelhistorie ble skrevet på 1990-tallet, hvor sykkelsporten var hardt belastet av doping. I 2015 kom det fram i en rapport fra Anti Doping Danmark og det danske idrettsforbundet at Riis visste at ryttere på laget hans, Team CSC, dopet seg.

Dansken innrømmet også i 2007 at han brukte EPO i perioden 1993 til 1998 da han var aktiv syklist i verdenstoppen. Riis vant Tour de France i 1996.

Løpsdirektør Christian Prudhomme avviser at tidligere dopingsaker har noe med at Riis ikke får delta i åpningen av årets ritt.

– Fordi vi jobber med politikerne og ikke med tidligere ryttere, sier Prudhomme om valget til danske TV 2.

Splitter folket

Grand Départ Copenhagen Denmark forklarer at de har prioritert å invitere «offisielle representanter for danske myndigheter». Det får Riis' støttespillere til å se rødt.

– Den offisielle danske sykkelsport burde skamme seg. Den hadde aldri vært der den er i dag uten Bjarne Riis, og da hadde det sannsynligvis heller ikke vært Tour-start i Danmark, freser forretningsmannen Lars Seier.

Bjarne Riis jobbet tett med Alberto Contador i mange år. Foto: Laurent Cipriani

En avstemning på danske TV 2s sider viser at 50 prosent av danskene mener Riis burde blitt invitert. 35 prosent mener det var greit at han aldri fikk invitasjon. Totalt 57 000 lesere har stemt, så det er ingen tvil om at Riis splitter folket.

– Det er opp til ASO (arrangøren bak Tour de France) og arrangøren her i Danmark å vurdere og beslutte hvem som skal inviteres, men man kan jo ikke la være å spekulere i om det er på grunn av doping, sier Quick-Steps danske sportsdirektør Brian Holm til Ekstra Bladet.

Etter tirsdagens Riis-sak har en av hovedsponsorene av Tour-starten i Danmark kastet seg inn i debatten.

– Det er feil på så mange måter. Bjarne Riis er den største danske sykkelrytter vi har hatt. Han har inspirert tusenvis av unge til å drive med sporten og ta sykkelen til jobb. Ja, han har gjort noe galt, men hans betydning for sporten overgår hans fortid, sier administrerende direktør i PentaBase, Ulf Bech Christensen, til dansk TV 2.

– At Grand Départ gjør et feilvalg kan ikke jeg rette opp. Men jeg kan tilby hva jeg kan for å balansere det, fortsetter Christensen og sier han vil gi Riis adgang til både start- og målområdet.

– Inkonsekvente

TV 2s sykkeleksperter Mads Kaggestad og Dag Otto Lauritzen mener Tour-arrangøren har vært inkonsekvente i sitt forhold til eks-ryttere med dopingfortid.

– De har jo gjort en vurdering når de lar være å invitere ham, men de har ikke vært konsekvente. De har invitert flere av sine franske folk til forskjellige posisjoner, påpeker Dag Otto Lauritzen.

– De har invitert Eddy Mercxk, som er tatt i doping. Sånn sett er de litt inkonsekvente. Av sammenlagtrytterne som har vunnet Tour de France er det to personer som virkelig er persona non grata: Det er Lance Armstrong og Bjarne Riis. De er blitt symbolene på den moderne dopingæraen, og sporten har hatt et behov for å ta avstand til dem. Sånn sett kan jeg forstå det. Men jeg forstår også diskusjonen om dette er dobbeltmoralsk, sier Kaggestad.

Tour de France starter 1. juli med en individuell tempoetappe i København. Deretter skal det sykles ytterligere to etapper i Danmark før sykkelfesten forflytter seg til Frankrike.

