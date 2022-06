«Hatet kommer fra et sted og innerst inne vet vi hvor»

Tror virkelig noen at terroristen ble motivert til å rope «Allahu Akbar» og plaffe ned uskyldige mennesker på grunn av en rolig debatt på Dagsnytt 18?

To personer er drept, ti ble alvorlig skadd. De ble skutt mens de var ute og hygget seg en sommernatt i hovedstaden.

Gjerningsmannen ropte «Allahu Akbar», «Gud er stor» mens han skjøt vilt rundt seg.

Han hadde i forkant av udåden hatt kontakt med en av de mest radikaliserte muslimene i Norge, Arfan Bhatti.

Sylvi Listhaug. Foto: Per Haugen / TV 2

Vi har sett hvilke ekstreme ytringer han og andre islamister har lagt ut på Facebook den siste tiden mot homofile.

Dette, i tillegg til tiden og stedet angrepet skjedde, gjør at vi ikke kommer bort fra at motivet kan ha vært å ramme Pride.

Det ser ut til at en person som kom til vårt frie, rause, inkluderende og åpne samfunn i ung alder, heller enn å omfavne våre frihetsverdier har omfavnet den ekstreme islamismen.

Tolkningen av islam i disse miljøene kan sammenlignes med en totalitær ideologi på linje med kommunisme, fascisme og nazisme.

Terrorhandlinger fra dette tankegodset har tatt tusenvis av uskyldige liv verden over. Ofrene er ikke bare i vestlige land, svært mange uskyldige muslimer i muslimsk land har måttet bøte med livet.

ISIS herjinger i det såkalte kalifatet viste hva dette tankegodset er i stand til å utløse.

Et tankegods som ble delt av mange i Norge og en del reiste også ned for å støtte terroren og begå bestialske handlinger.

Halshugging, voldtekter, lemlesting og tortur på et nivå som sjokkerte hele verden foregikk der.

Vi har også tidligere hatt grusomme terrorangrep i Norge og det har vært helt nødvendig å ta et oppgjør med miljøer der hatet skapes. Det har også blitt gjort.

Venstresidens lekegrind

Men det er andre toner fra mange denne gangen. De første virkelig kraftig reaksjonene så vi på Twitter, som ofte omtales som venstresidens lekegrind.

De kom ikke mot hatpredikanter som snakker om steining av homofile, miljøer som snakker om dødsstraff for homofile, folk som legger ut bilder av brennende Pride-flagg og islamister som oppfordrer til vold og legger ut koran-vers med fiendtlig budskap.

Neida, de kraftige reaksjonene kom mot moderate stemmer som har deltatt i samfunnsdebatten med rolig stemme og ment noe om Pride, om undervisningen i skolen eller foreldrenes rett til å bestemme om barna skal delta på Pride.

Tror virkelig noen at terroristen ble motivert til å rope «Allahu Akbar» og plaffe ned uskyldige mennesker på grunn av en rolig debatt på Dagsnytt 18?

Skyter og dreper

Selvsagt ble han ikke det. Jeg tror vi ganske sikkert kan slå fast at denne karen aldri har vært en ivrig Dagsnytt 18-lytter.

Det er ikke bare Twitter-Venstre som har et unaturlig reaksjonsmønster og stor berøringsangst. Etter angrepet var stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) ute og sa at angrepet ikke hadde noe med religion å gjøre.

Virkelig? Har det absolutt ingen ting med religion å gjøre at en islamist roper «Allahu Akbar» mens han skyter og dreper? Hvor kom dette tankegodset da fra?

Selvsagt har det med religion å gjøre. Det betyr ikke at muslimer flest på noe som helst måte deler gjerningsmannens syn, men holdningene kommer fra et sted og det er nesten umulig å finne noe annet fornuftig sted å lete enn i religionen.

Det kan absolutt også hende at gjerningsmannener alvorlig psykisk syk, men dersom dette ikke hadde hatt noe med religion å gjøre, så ville det heller ikke vært noe grunnlag for politiet å frykte det de omtaler som et stort islamistisk miljø som de ikke har kontroll på etter angrepet.

Dødelig angrep

Statsminister Jonas Gahr Støre holdt søndag pressekonferanse og sa mye av det som burde sies. Det var også noe underlig ved noe av det han sa, og det han ikke sa.

For mens Støre kort tid etter moskeangrepet i Bærum i 2019, med rette var opptatt av forholdet mellom holdninger og handlinger, nevnte han ikke dette med et ord i sin pressekonferanse etter at en islamist hadde angrepet uskyldige mennesker i Oslo under Pride.

Støre var derimot opptatt av noe annet denne gangen, som han ikke var særlig opptatt av etter moskeeangrepet i Bærum.

Han understreket nå at alle som delte religion med gjerningsmannen var utsatt.

Dersom angrepet ikke har noe med religion å gjøre, slik hans partikollega Masud Gharahkhani mener, så burde det være liten grunn til å bekymre seg for slikt.

Støre så i alle fall såpass sammenheng at han fant grunn til å fokusere på at muslimer var en utsatt gruppe etter at en islamist hadde gått til dødelig angrep.

Alltid opptatt Støre

Siden har det vært helt tyst om tankegodset bak angrepet og hvor hatet kommer fra, noe Støre alltid har vært opptatt av ved tidligere anledninger.

Vi må slutte å lure oss selv. Like viktig som å ta et oppgjør med høyreekstreme, er det viktig å ta et oppgjør med radikale muslimer.

Ingen finner på å gå til dødelig angrep helt ut av det blå, hatet kommer fra et sted og innerst inne vet vi hvor.

Muslimers holdninger til homofile er godt dokumentert, og selv om de fleste med negative holdninger aldri kunne funnet på å bli voldelige, så må vi for alvor begynne å forlange at mennesker som helt frivillig bosetter seg i Norge, respekter våre frihetsverdier.

Vi kan og skal ikke tvinge alle til å like Pride. Det er en menneskerett, en del av ytringsfriheten og religionsfriheten å ha andre meninger.

Saklige debatter om Pride vil aldri motivere folk til å drepe, debatt er sunt og helt grunnleggende i et demokrati.

Hatet kommer fra helt andre steder enn debattstudioene og vi kan aldri ignorere tankegods og holdninger som legitimerer drap på uskyldige for deres legning.

Dette må vi ta et oppgjør med.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no