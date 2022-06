Nekter å godta lønnskutt

Den økonomiske krisen i Stjørdals-Blink har tatt en ny vending. I forrige uke varslet styreleder Erling Johansen til TV 2 at samtlige av klubbens spillere må ned på minimumslønninger, noe som tilsvarer rundt 4.000 kroner i måneden, dersom de ønsker å bli værende i klubben.

Nå har en samlet spillergruppe imidlertid sagt nei til klubbens forslag om å gå ned i lønn. I en felles uttalelse på klubbens hjemmesider skriver de blant annet følgende:

«Spillergruppa har vurdert dette forslaget nøye og ser at dette blir svært krevende å få til. Grunnet at spillerne må ta hensyn til økonomiske forpliktelser som boliglån, husleie, studiegjeld, forsørgeransvar for barn, felles økonomi med samboer mm. Ved å gå for et slikt kutt vil flere spillere sette sin egen private økonomi i en svært sårbar situasjon, da flere er avhengig av sin inntekt fra klubben. Noe som gjør dette til et umulig dilemma for hver enkelt spiller».

TV 2 har vært i kontakt med Blink-kaptein Aleksander Foosnæs, som ikke ønsker å gi noen kommentar utover det som står i fellesuttalelsen fra spillerne.

Styreleder Erling Johansen sier til TV 2 at han har stor forståelse for spillernes situasjon.

– Umiddelbart tar vi den uttalelsen til etterretning. Vi har stor forståelse for det medmenneskelige aspektet og hvor vanskelig det er for enkeltindivider. Det er jo ikke sånn at det ikke er ivaretatt i den prosessen vi har kjørt, men utgangspunktet for klubben er såpass tøft at det har ikke vært mulig for oss å håndtert det på en annen måte, sier Johansen og legger til:

– Det er jo ikke prosessen de peker på, men hvor vanskelig det blir for hver enkelt spiller og det har vi stor forståelse for.

Stjørdals-Blink har allerede kuttet 700.000 i kostnader de siste månedene, men klubben mangler fortsatt drøyt 3.3 millioner for å komme i mål.

– Vi har jo et handlingsalternativ som sier at vi må gjennomføre en tiltakspakke for å komme i havn. Fram til 30. juni jobber vi med å få det til. Om det ikke er mulig så er det de juridiske problemstillingene som må trå inn, sier Johansen og utdyper:

– Det jobber vi parallelt med, å få klarlagt hvordan en bedrift eller en fotballklubb skal håndtere konkurs-situasjonen, som er så nær framstående. Man ser jo selvfølgelig for seg et senario der vi må gå juridiske skritt, men vi jobber målrettet nå for å se om vi kan finne en felles løsning.

Etter det TV 2 erfarer risikerer nå flere Blink-spillere å bli fristilt fra sine kontrakter i løpet av de neste dagene. Sånn som TV 2 forstår det kan det også bli aktuelt for klubben å endre på tilbud til enkeltspillere.

– Når vi da eventuelt står ved en korsvei, så vil det være de individuelle vurderingene som da ligger til grunn for hva som skjer fremover. Jeg skjønner at et kollektiv går sammen nå i forkant av den deadline, men så spørs da når den deadline kommer hvorvidt vi har én spiller med oss videre eller om vi har ti, sier Johansen.