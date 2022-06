Her treffer raketten kjøpesenteret: – De er monstre fra en annen galakse

Minst 18 personer ble drept og 59 personer såret i mandagens rakettangrep mot kjøpesenteret i Krementsjuk. I tillegg er det funnet kroppsdeler fra åtte uidentifiserte personer.

Minst 21 er savnet, ifølge ukrainske myndigheter. Håpet om å finne flere overlevende i ruinene svinner for hver time som går.

Redningsmannskapene melder om at 70 prosent av ruinene er gjennomsøkt så langt.

OPPRYDDING: Det røyk fremdeles fra ruinene da TV 2 kom til stedet mandag. Foto: Pål Schaathun/TV 2

TV 2 var på stedet like etter angrepet mandag og kunne se det begynnende oppryddingsarbeidet. Flere døde personer som var hentet ut lå på rekke og rad.

Hatet vokser

Tirsdag strømmet folk til og la ut blomster til minne om ofrene. De beskriver situasjonen som sjokkerende og uvirkelig. Hatet mot russerne vokser.

– Det er forferdelig. Min bror og min far var like i nærhet da det skjedde. Jeg var så redd, sier Marina Shljahova til TV 2.

STRØMMER TIL: Mange kom til stedet og la ned blomster tirsdag. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Jeg vet ikke ord. Jeg har ikke sovet i hele natt. Jeg hater Russland og alt de gjør mot oss. Det er så fælt, sier den unge kvinnen hoderystende.

Hun er overbevist om at russerne hadde til hensikt å bombe kjøpesenteret hvor det befant seg sivile.

– Jeg vet hvor mange som må ha vært her. Både i kjøpesenteret og rundt. Hjertet mitt slår fort og jeg klarer ikke få orden på alle tankene mine, sier hun med gråten i halsen.

SKADD: Et par ble som skadet i angrepet mandag befinner seg på sykehuset i byen. Foto: REUTERS/Anna Voitenko

– Supermonstre fra en annen galakse

– Russerne er ikke engang monstre. De er som supermonstre fra en annen galakse. Det er vanskelig å forstå et de er mennesker. De er ikke Guds skapninger, sier Andrej Ljashenko til TV 2.

Han forteller at han selv var født i Sovjetunionen, men at han i sitt voksne liv aldri hadde trodd at noe slikt kunne skje.

RASER: Andrej Ljashenko mener det er vanskelig å forstå et russerne er Guds skapninger. Foto: TV 2

– Vi har alltid trodd at Russland er vår venn, men nå ser vi at det ikke stemmer.

– Jeg tror på Gud, og derfor er jeg ikke redd. Han vil spare oss, sier Ljashenko.

Videobevis

Ifølge ukrainske myndigheter ble det benyttet X-22-raketter fra et russisk bombefly av typen Tu-22 som befant seg over den russiske regionen Kursk.

ANGREPET: Her er X-22-raketten sekundet før den traff kjøpesenteret. Foto: Telegram/Zelenskyj

Russland har hevdet at raketten slo ned i et våpenlager nær kjøpesenteret, og at kjøpesenteret deretter tok fyr, noe ukrainske myndigheter avviser:

– I dag ønsker jeg å avslutte denne talen med bevis, slik at ingen våger seg på å drive med lureri om rakettangrepet mot kjøpesenteret i Krementsjuk, sier Zelenskyj i en uttalelse han har lagt ut på Telegram.

– Den russiske raketten traff dette spesifikke målet. Med hensikt. Selvsagt var det ordren. Det er opplagt at russiske mordere mottok koordinater for denne raketten. De ønsket å drepe så mange som mulig i en fredelig by, på et vanlig kjøpesenter, sier presidenten.

Myndighetene anslår at det var mellom 200 og 1000 mennesker i bygningen da angrepet skjedde.