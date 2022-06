Matapour stoler ikke på politiet – ingen avhør i dag

Det er forsvarer Bernt Heiberg ved advokatkontoret Elden som opplyser dette til TV 2 onsdag ettermiddag.

– Siktede har hele veien vært skeptisk til hvordan politiet vil bruke en eventuell forklaring fra ham i saken. Han er ikke betrygget på nåværende tidspunkt og derfor vil han ikke gå i avhør, sier advokaten.

Heiberg opplyser at de har god dialog med politiet om hvordan de kan berolige siktede, men at dialogen ikke har ført frem.

– Politiet har gått langt i å imøtekomme ham, sier han.

Tre ganger har politiet forsøkt å gjennomføre et avhør av siktede, men situasjonen fremstår som fastlåst.

Det er sentralt for politiet å høre forklaringen til siktede selv, blant annet for å komme nærmere et svar på hva som var Matapours motivasjon for å gå til angrep på tilfeldige mennesker natt til lørdag.

Foreløpig har de sagt at de jobber ut fra flere hypoteser, blant annet terror, hatkriminalitet og psykiatri.