Ingrid røk først ut av Norges sprekeste – mener produksjonen brøt et løfte

Det ble et tøft opphold for Ingrid Tuko (74) som ble slått ut som første deltaker i Norges sprekeste. For henne ble ikke oppholdet helt slik hun så for seg.

Mandag var det klart for første utslåttkonkurranse i reality-programmet Norges sprekeste, og etter en spennende duell var det danseinstruktøren Ingrid Tuko som måtte forlate konkurransen.

Da TV 2 snakket med Tuko på premierefesten til reality-programmet, forteller hun hvor tøft oppholdet var.

– Det var spennende, morsomt og veldig tøft. Det må jeg bare si. Dette var jo like tøft som «Mesternes mester», så jeg synes det var godt gjort av meg selv å klare disse øvelsene.

DANSER: Tuko har trent dans hele livet. Foto: TV 2

– Var det som du hadde forventet?

– Nei, langt i fra. De hadde lovet meg at det skulle bli mere dans, sang og litt sånne ting. Men det var det jo bare meg selv om laget til, sier hun og ler.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, bekrefter at det ble vanskligere øvelser enn først antatt.

– Deltakerne i «Norges sprekeste» har overrasket oss i hvor sterke og spreke de var. Derfor ble konkurransene noe tøffere enn det som var planlagt fra starten av. Det er ikke unaturlig å gjøre slike justeringer underveis.

Dahl sier at han er svært imponert over Tuko.

– Ingrid imponerte oss stort. Hun gjennomførte alle konkurransene, så Ingrid har all grunn til å være stolt av egen innsats, sier Dahl.

74-åringen forteller at hun har ligget i hardtrening de siste årene, etter hun fikk et slag for 2,5 år siden.

Litt for tøft

Norges sprekeste ble litt for tøft for den danseglade dama fra Hamar, og hun følte deg mindre trent enn de andre deltakerne.

– Jeg dro hjem med et blått kne og en blåslått skulder. Folk der hjemme tenker sikkert at dette kunne de ikke blitt med på, men det tror jeg så absolutt at mange kunne klart. Er man rundt 70-75 år så går det an.

Hun berømmer programleder Erik Solbakken som klarte å få deltakerene til å kaste seg ut i de tøffeste øvelsene, og kan fortelle at mannen hennes har gitt Solbakken et spesielt kallenavn.

– Mannen min kaller ham for en trollmann som klarte å få meg til på klarte enn to meter opp i en mast, forteller hun.

GOD STØTTE: Mannen Nils Steinar Slapgård har vært en viktig støtte gjennom livet. Foto: Sara Marie Broen

Angrer på én ting

Tuko havnet i en utlåttkonkurranse etter hun endte på en sisteplass i klartekonkurransen, der det handlet om å komme seg fortest mulig i toppen av en 30 meter høy mast. Tuko kom åtte meter opp før hun valgte å snu.

– Jeg tenkte da jeg så de andre deltakerne at dette skal jeg jo klare fint, men da jeg selv skulle klatre opp hadde jeg ikke styrke eller fikk ordentlig tak. Høydeskrekken tok meg helt.

– Angrer du på at du ikke presset deg selv litt hardere?

– Ja, hadde jeg gjort det i dag så hadde jeg stått litt nærmere og sett hvordan de andre klatret seg opp. Jeg hadde nok klart å presse meg selv litt mer i dag, mener hun.

Skittent triks

I en avgjørende utslåttkonkurransen ble det en spennende duell mellom Tuko og yogaentusiast Mahinder Kumar (73), som utkonkurrerte henne i en lysobervasjonsøvelse.

Tuko, som måtte se seg overlegent slått av Kumar, mener at motstanderen utøvet et skittent triks mot henne.

– Jeg vet ikke om han så lysene i det hele tatt jeg, for det virket som han bare så på meg for å se hvilken retning jeg sprang da et lys ble tent. Han var jo raskere enn meg, så da ble det en enkel seier for han, mener hun, og påpeker at hun hadde et vondt kne.

Kumar på sin side sier at det var en strategi, og ikke et skittent triks.

– Jeg er et konkurransemenneske og tenkte ut en strategi for å vinne. Jeg bruke mitt hemmelige triks, og det virket jo! Jeg er veldig kjapp og rask i beina, faktisk sprang jeg så fort i konkurransen mot Ingrid at jeg fikk krampe i beina. Men det var verdt det for jeg vant jo og gikk videre i Norges sprekeste, ler Kumar.

Fikk slag - danset to dager etterpå

Tuko har danset hele livet, og i dag leder hun linedance flere ganger i uken. I tillegg holder hun kurs i swing sammen med mannen sin.

– Dansing er bra for mye, og det gi meg god kondisjonstrening.

Og kondisjonstrening får hun også med å gå mye på tur.

For bare 2,5 år siden erfarte Tuko at man ikke skal ta helse forgitt når man er i 70-årene.

– Jeg biter tennene sammen og har klart å trene meg opp etter jeg fikk et skikkelig slag. Jeg følte meg nokså bra rett etterpå, og dro like greit til Calpe i Spania der jeg holdt dansekurs.

Men etter et par uker begynte hun å kjenne at kroppen ikke var helt bra likevel.

FIKK SLAG: Tuko har vært i hardtrening etter hun fikk slag for noen år side. Foto: Ingvild Mjøen Sausjord/ TV 2

– Jeg mistet følelsene i fingerne, hendene, håndleddene og etter hvert under føttene. Jeg klarte hverken å pusse tennene eller å gre håret mitt selv.

I tillegg til dansingen driver Tuko som sanginstruktør i folkedanslaget Sølja, så da hun i tillegg mistet sangstemmen måtte hun ta ordentlig grep.

– Jeg turte ikke å synge foran folk, så jeg måtte øve hjemme. Heldigvis har jeg en mann som er flink til å synge, og som hjalp meg med å trene meg opp igjen.

Følte seg hjelpesløs

Tuko konkurrerte sammen med ni tøffe pensjonister i Norges sprekeste, som driver med ulike tøffe sportsgrener.

Danseren innrømmer at hun ikke hadde selvtilliten på plass i de harde øvelsene mot de andre.

– Da jeg fikk høre hva de andre har drevet med og trener i dag, så tenkte jeg at jeg kommer til å tape uansett. De var jo så spreke alle sammen. Jeg følte meg ganske hjelpesløs til tider.

SPREK: Tuko konkurrerte mot ni andre veltrente pensjonister i Norge sprekeste: Rolf Smaadal, Bjørg Kittelsen, Morten Kristiansen, Linda Verde, Kirsti Nordbyhaug Engh, Mariann Stenbakk, Inge Hansen, Nils Harald Moe og Mahinder Kumar. Foto: TV 2

Likevel er hun stolt over sin egen innsats, og kommer med et tips til andre pensjonister som ønsker en enkel måte å holde seg i form.

– Jeg løp opp og ned svingtrappen hjemme for å trene meg opp før Norges sprekeste. Det synes jeg andre på min alder burde prøve også. Det er ofte ikke så mye som skal til.

