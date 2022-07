Dømt for klimamarkering:– Et nødvendig lovbrudd

I to uker skapte aksjonistgruppa «Stopp oljeletinga» skapt trafikkfarlige situasjoner i Trondheim, mener politiet. I dag ble aksjonistene dømt.

– Lovbruddene var nødvendige, det er snakk om nødrett her, sa en gråtende Astrid Rem i retten.

Hun er en del av av aksjonistgruppe «Stopp oljeletinga». Trondheimsbilistene har flere ganger i juni møtt på aksjonistene.

For Aksjonsgruppa, som består av folk i alle aldre, har satt seg ned i veibanen og sperret for trafikken. En trafikkfarlig atferd, mener politiet.

Dommeren reduserte bøtenivået

De 12 aksjonistene ønsket ikke å betale bøtene sine, og dermed havnet saken i Trondheim tingrett.

Bøtene fra politiet var på opp mot 40.000 kroner. Men tingrettsdommer Kristin Rognan mente nivået ble lagt for høyt, og dømte aksjonistene til bøter på opp til 20.000 kroner.

TOK BETENKNINGSTID: To av klima-aksjonistene i Trondheim tinghus i dag, både Gard Hope Bakke og Astrid Rem tok betenkningstid etter at dommen ble forkynt. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

– Det synes vi i påtalemyndigheten er helt greit, sa aktor Anne Haave.

Hun fremhevet at aksjonistenes handlinger satte både liv og helse i fare, da de flere ganger gikk rett ut i veien i rushtiden og stoppet trafikken.

– Ved ett tilfelle ble det dannet en tre kilometer lang kø, og dette kunne helt åpenbart ha skapt mer enn trafikk-kaos. Utrykningskjøretøy ville helt klart ha hatt problemer med å komme seg fram, sier Haave, som håper bøtene holder aksjonistgruppa fra å gjøre flere aksjoner i trafikken.

– Vi var forberedt på dommen, sier talsperson for aksjonsgruppa, Ronja Mylius (20).

Hun velger å tolke det lavere bøtenivået som at tingrettsdommeren forstår at budskapet deres er ment som tvingende nødvendig.

Sykepleieren gråt i retten

Astrid Rem er både sykepleier og student. Hun ble opprinnelig ilagt ei bot på 40.000 kroner for å ha «forstyrret den alminnelige lov og orden, og lovlig ferdsel».

I Trondheim Tinghus forrige uke forklarte hun hvorfor hun har satt av oppsparte penger til bøtene.

LAGT AV PENGER: Astrid Rem jobber bare deltid siden hun er student men setter av penger til å kunne betale bøter. Foto: Heidi Venæs/TV 2

– Det å ikke stanse oljeletinga er en ren ansvarsfraskrivelse fra myndighetene. Det fører til en forringelse av naturen uten sidestykke. Vi har hørt klar tale fra forskerne i femti år. Og ikke-voldelig sivil ulydighet er vår siste utvei. For alle andre måter å si fra på er tatt i bruk.

På et tidspunkt brast stemmen. Gråtende fortalte hun dommeren om sin redsel for hva som kan skje.

– Klimaendringer kan føre til total global kollaps. Og staten har ikke mitt samtykke til å ødelegge min og alle andres framtid.

Hun og resten av gruppa forteller at de har prøvd alle andre tenkelige virkemidler. Men først nå, når de begår sivil ulydighet, får de oppmerksomhet i media.

– Det er nødvendige lovbrudd dette her, det er snakk om nødrett.

Farefulle situasjoner

Rem ble spurt i retten om ikke denne aksjonsmåten kunne bli farefull. Og sykepleieren bekreftet at enkeltbilister hadde gitt full gass da de skjønte at veien var i ferd med å sperres.

TRAFIKKEN PÅ ELGESETER BRU STANSET: Seks aksjonister ble pågrepet og båret vekk av politiet, som måtte bruke alle sine patruljer i byen for å klargjøre veien for trafikken. Foto: Frank Lervik / TV 2

Politiet i Trondheim måtte ved flere anledninger bruke alt de hadde av ressurser på å lempe aksjonister bort fra veibanen, hvor de delvis lå og delvis satt i veien.

Talsperson Mylius forteller at de har dårlig samvittighet for å bruke samfunnets ressurser på denne måten, og at det ikke er noe de egentlig vil.

– Men jeg har gjort alt annet, jeg har klimastreiket, jeg har jobbet politisk, men det er ikke noe annet enn dette som fungerer, forteller 20-åringen.

ENESTE GJENVÆRENDE VIRKEMIDDEL: Talspersonen for aksjonistene, Ronja Mylius (20) sier hun har prøvd alt mulig annet for å få oppmerksomhet rundt klimakampen. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Er dere sikre på at dere får med dere folk på denne måten, ved å stanse trafikken og skape et potensielt farlig trafikk-kaos?

– Nei, absolutt ikke, men vi har gått tom for virkemidler. Og nå er vi på et punkt hvor vi må spørre oss sjøl om det vi holder på med er moralsk riktig; å fortsette med oljeleting og ødelegge klimaet er noe som er større enn oss. Da må man tåle litt irritasjon i trafikken.

Vil fortsette å aksjonere

De 12 som møtte i retten består av studenter fra Norge og andre land, men også godt voksne folk, som har vært i arbeidslivet lenge. Aksjonistene tok betenkningstid etter dommen.

– Det er opp til hver og en om de vil betale nå, forklarer Mylius.

Et amerikansk fond har sagt at de vil donerer hundretusenvis av kroner til aksjonistene, ifølge Adresseavisen.

FLERE AKSJONER: Selv om demonstrantene havnet i rettssalen onsdag formiddag, vil de ikke la dette være siste ord. Men hvordan det skal aksjoneres sier de ikke noe om. Foto: Frank Lervik / TV 2

Aksjonistgruppa har fått flere hundre hat-meldinger daglig, ifølge Mylius. Men hun støtter seg på de mange som også uttrykker sympati med budskapet deres.

– Du er bare 20 år, hvilke tanker gjør du deg om framtida?

– Jeg er veldig, veldig redd, og føler på en stor utrygghet.

Derfor vil gruppa fortsette aksjonene sine, på en aller annen måte, uten at de vil si hva som er planen.