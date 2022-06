Secret Service ønsker å vitne – vil forklare bil-hendelse

Under et sjokkerende vitnemål i kongresshøringen tirsdag kom det fram at president Donald Trump kom i fysisk håndgemeng med sine egne livvakter. Nå bestrider de involverte livvaktene historien.

25 år gamle Cassidy Hutchinson var tidligere assistent for Trumps stabssjef Mark Meadows. Tirsdag vitnet hun for komiteen som gransker stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

Forklaringen hennes ga et sjelden innblikk i de kaotiske dagene som ledet opp til stormingen.

Et av de viktigste punktene som kom fram var at Trump selv hele tiden hadde til hensikt å dra til Capitol med tilhengerne sine i et forsøk på å hindre at Joe Biden formelt ble utropt til valgets vinner.

Ble rasende

Da Trump satt seg inn i den spesialbygde limousinen, fikk han beskjed om at det ikke var trygt og at han skulle tilbake til Det hvite hus. Dette gjorde presidenten rasende.

Da sikkerhetsvaktene nektet å gjøre som han sa, skal Trump ifølge Hutchinson ha ropt at det var hans som var «the fucking president» og forsøkt å rive til seg rattet i limousinen.

Trump: – Bløffmaker

Trump avviser dette og anklager Hutchinson for å være «en bløffmaker» som farer med løgn, og han hevder også at han «knapt kjenner dette mennesket».

Ifølge flere amerikanske medier skal de involverte sikkerhetsvaktene også bestride historien og ha sagt seg villige til å forklare seg for kongresskomiteen.

Det knyttes stor spenning til hva sikkerhetsvaktene kommer til å si. Hutchinson gjenfortalte under tirsdagens høring hva to navngitte vakter hadde fortalt til henne, men nå vil disse livvaktene under ed gi førstehånds informasjon.

Slik var Hutchinsons vitnemål:

Hutchinson vitnet også om hvordan Trump og hans nærmeste medarbeidere reagerte da kongressbygningen ble stormet. Ifølge henne «reagerte knapt» Meadows da hun fortalte det.

Trump-administrasjonens advokat Pat Cipollone mente Trump burde oppfordre de fanatiske tilhengerne til å forlate kongressbygningen, der de ropte at visepresident Mike Pence burde henges. Utenfor bygningen hadde de også reist en kopi av en galge.

– Han vil ikke gjøre noe, Pat. Han mener Mike fortjener det, lød svaret Cipollone, ifølge Hutchinson, fikk fra Meadows.

Knuste tallerken

Ingen bestrider at Hutchinson gikk inn og ut av Det hvite hus, og at hun kom tett innpå den tidligere presidenten og hans medarbeidere.

Noen av historiene hun fortalte under en hasteinnkalt høring i 6. januar-komiteen tirsdag, tegnet et bilde av en stadig mer desperat Trump som kom med gjentatte ukontrollerte raseriutbrudd.

Hun fortalte blant annet om Trumps reaksjon da han fikk høre at daværende justisminister William Barr i et intervju hadde sagt at hans departement ikke hadde funnet beviser for presidentens påstand om omfattende valgfusk.

Det resulterte i høye lyder fra presidentens spiserom, og da hun gikk inn i rommet fant hun en knust lunsjtallerken på gulvet og ketsjup på veggen.