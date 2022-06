FHI: Ny risikovurdering om covid-19

Antallet innleggelser med covid-19 som hovedårsak har økt de siste ukene. I en fersk risikorapport understreker FHI at viruset fremdeles byr på usikkerhet.

– Covid-19-epidemien er fortsatt uforutsigbar. Derfor er det nødvendig med nøye overvåking og økt beredskap slik at endringer i situasjonen kan oppdages og vurderes tidlig og håndteres riktig og kostnadseffektivt, står det i rapporten.

Det er per onsdag 29. juni over 200 personer innlagt med covid-19 som hovedårsak på norske sykehus, og det er fremdeles usikkert om den nye BA.5-varianten av viruset gir økt risiko for alvorlig forløp.

– Antallet nye sykehusinnleggelser for covid-19 vil trolig øke noen få uker til. Det er mulig at de ukentlige innleggelsestallene blir like høye som i vinter før nedgangen kommer, står det i FHIs risikorapport.

Ny økning

Når samfunnet vender tilbake til normal aktivitet i september, er det mulig at det kan komme en ny økning.

– Situasjonen er fortsatt uforutsigbar. Det er nødvendig med fortsatt beredskap og overvåking, sier smitteverndirektør i FHI, Trygve Ottersen.

I risikorapporten mener FHI samfunnet trygt kan fortsette med normal hverdag uten egne smitteverntiltak mot covid-19 gjennom sommeren.

Anbefales fjerde dose

De eldre over 75 år vil bli anbefalt en fjerde vaksinedose i sommer og andre eldre og risikogrupper til høsten.

– Befolkningen må forberedes på at covid-19 vil forekomme i landet i mange år og forårsake alvorlig sykdom og dødsfall blant de eldste og skrøpeligste, ifølge FHI.

Samtidig blir det stadig færre tilfeller av influensa- og RS-virus, som frigjør kapasitet på sykehusene.