Killnet: Stoltenberg er fiende nummer én

Natt til onsdag rammet et russisk tjenestenektangrep Norge, og lammet flere sentrale tjenester.

Det er hackergruppa Killnet som står bak, som har skrevet om hackerangrepet på den krypterte meldingstjenesten Telegram.

Der truer de også Natos generalsekretær.

KILLNET: Slik så meldingen ut på Telegram. Skjermdump: Telegram

– Jeg glemte å introdusere deg for vår firende nummer én – Jens Stoltenberg. Denne djevelen vil svare for ethvert liv til en russisk soldat, skrev gruppa tidligere i sommer.

Omtaler familien

I meldingen ytres det også trusler mot Stoltenbergs familie.

– Også hans familie, hans barnebarn og hans støttespillere vil svare.

Hackergruppa hevder også å ha en kopi av Nato-sjef Jens Stoltenbergs pass.

Dette er falskt og ikke en kopi av Stoltenbergs pass, opplyser en kilde i Nato til NTB.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Stoltenberg via Sissel Kruse Larsen, som er hans kommunikasjonsrådgiver, men har foreløpig ikke fått svar.

FALSKT: Dette er det falske passet. Skjermdump: Telegram

– Politisk motivert

Erling Schackt, som er teknologileder i Check Point Software, mener hackerangrepet er politisk motivert.

– Stoltenberg er nok brukt grunnet posisjonen han har i Nato. For å få maksimalt med oppmerksomhet og publisitet rundt dette så bruker de kjente fjes. Personlig tror jeg ikke ansiktene er brukt for annet enn markedsføring av angrepet, sier han.

Huitfeldt som «Maleficent»

I tillegg til å ha brukt Stoltenberg i hacker-kampanjen, har de også photoshoppet inn utenriksminister Anniken Huitfeldt med en maske, som ligger på den fra Disney-filmen Maleficent.

Daniel Christensen jobber som etisk hacker i Telenor. Han mener Killnet er en prorussisk gruppe, som har oppstått i respons til krigen i Ukraina.

– Det kan se ut som gruppa har en agenda mot Norge på grunn av støtten til Ukraina, og det er trolig derfor Stoltenberg og utenriksministeren brukes i kampanjen, sier Christensen.

At hackerangrepet også har photoshoppet en slags reklamekampanje med nordmenn i fremtredende roller, mener han tyder på særlig én ting:

– De har brukt litt tid på å planlegge dette angrepet.

HACKING: Daniel Christensen har hatt interesse for koding og programmering siden han var 14 år gammel. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

– Vil vise makt

Selv om angrepet ikke har gjort stor skade, omtaler Christensen dette som et stort angrep.

– At de klarte å ta ned tjenester med så stor infrastruktur, tyder på at dette er et stort angrep. Det er større enn det noen kids får til i kjelleren, sier han.

– Hva prøver de å oppnå?

– De prøver å vise frem det de har av datakraft, og at de har en form for makt, sier han.