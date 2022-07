Rebecca (21) spilte i en sexy scene – det kostet henne livet

18. juli 1989 er en stor dag for skuespiller Rebecca Schaeffer. Den 21 år gamle skjønnheten skal på audition senere på dagen for rollen som Mary Corleone i «Gudfaren del III». Denne morgenen er hun tidlig oppe og venter på filmmanuskriptet som skal leveres på døra hennes. Det er standard i Hollywood at de topp hemmelige manusene blir overbrakt skuespillerne rett før prøvespilling. Interkomsystemet til leiligheten hennes er ødelagt, noe som betyr at Rebecca må fysisk ned for å låse opp i stedet for å bruke høyttaleranlegget når budbringeren kommer.

Når skuespilleren hører at det ringer på døren løper hun forventningsfullt ned i badekåpa for å ta imot manuskriptet. Der står det imidlertid en for henne helt ukjent ung mann. Det er tydelig at han blir satt ut av å møte Rebecca ansikt til ansikt. Nervøst tar han frem et signert bilde og et brev hun tidligere har sendt ham, og forteller henne at han er hennes største fan. Rebecca kan ikke huske å ha sendt ham brevet og bildet. Skuespilleren har sendt hundrevis av slike til fans i årevis. Men hun er høflig mot den merkelige mannen. 21-åringen sier at det er godt gjort av ham å finne adressen hennes, men at det er upassende å komme til hennes hjem. Rebecca takker for oppmerksomheten, og ønsker ham vel. Hun tar ham i hånden, og ber ham høflig om å ikke komme tilbake.

Den unge mannen går til en restaurant i nærheten av leilighetskomplekset hennes. Han er skrubbsulten etter en nesten 10 timer lang busstur fra hjembyen Tucson i Arizona til Los Angeles, med eneste øyemed om å møte den vakre skuespilleren med de store krøllene. Nå reflekterer han over det korte møtet deres. Han må treffe henne igjen.

Like etter klokken 10.00 er han tilbake og ringer på dørklokken igjen. Når Rebecca åpner opp og ser at det er den samme mannen blir hun sint. Hun har allerede bedt ham om å forsvinne én gang. Nå mister hun tålmodigheten. «Du kaster bort tiden min», sier hun til ham.

Den unge mannen drar frem en pistol og skyter henne i brystet på kloss hold i døråpningen. Når han løper fra åstedet, kan Rebeccas rop høres av både gjerningsmannen og naboer: «Hvorfor? Hvorfor?»

Fra modell til skuespiller

Rebecca Schaeffer vokste opp i et trygt og godt hjem i Portland, Oregon. Som enebarn hadde hun et spesielt nært forhold til sine foreldre. I ungdommen leflet hun med tanken på å bli barnepsykolog som faren, advokat eller kanskje en rabbi. Hennes jødiske tro var alltid svært viktig for henne.

Men da hun var 14 år ble hun tilfeldigvis plukket opp av et talentbyrå som mente hun ville gjøre stor suksess som modell. I løpet av kort tid begynte tenåringen å få jobber i kleskataloger og reklameplakater. Selv om Rebecca hadde deltatt i noen teaterproduksjoner på skolen, hadde hun aldri tenkt tanken på å bli skuespiller. Men nå fikk hun små oppdrag i lokale TV-produksjoner. Det ga mersmak!

DREPT: Rebeccas brutale drap skapte frykt blant kjendisene. Her på forsiden av magasinet People.

I 1984 flyttet en da 16 år gammel Rebecca til New York for å virkelig satse på modellyrket og en karriere i underholdningsbransjen. Selv om hun fikk småjobber som modell, ble det tidlig klart at den 1.70 centimeter høye tenåringen var litt for kort til å kunne konkurrere mot sine høyere kollegaer. Men ved et lykketreff fikk Rebecca en fast rolle i såpeoperaen «One Life to Live». På settet fikk hun raskt et rykte på seg for å være hardtarbeidende og profesjonell, noe som førte til flere auditions for TV og film.

Det store gjennombruddet kom i 1986 da Rebecca fikk rollen som Patti i situasjonskomedien «My sister Sam». I TV-showet spilte hun den rebelske, naive og overentusiastiske lillesøsteren til hovedkarakteren Sam, som blir hennes nye verge etter at foreldrene dør. Serien ble en braksuksess, og den 16 år gamle Patti ble uhyre populær hos den yngre fansen som kunne relatere seg til rollen. For Rebecca ble det en ny og spennende erfaring å begynne å motta tonnevis med fanpost. Den unge skuespilleren syntes det var viktig å svare fansen personlig. De fleste av dem får dermed et selvskrevet brev fra Rebecca, med et signert bilde.

Ensom ulv med drøm om berømmelse

19 år gamle Robert John Bardo hadde bestandig hatt et turbulent og rotløst liv. Han kom fra et kaotisk hjem der vold, misbruk og alkoholisme var hverdagskost. Psykiske lidelser lå til familien, og Robert fikk tidlig diagnosen bipolar lidelse og «emosjonelt handikappet». Som den yngste av syv ble han stadig utsatt for vold av de eldre søsknene. Da han var 15 år, ble Robert innlagt på et mentalsykehus for psykiske lidelser. På skolen var han venneløs og et mobbeoffer. Tenåringen sluttet på ungdomsskolen før han fullførte, og fikk deretter jobb som vaktmester på en fastfood-restaurant. Der var han like ensom, men han fikk dagene til å gå ved å drømme seg bort til et bedre liv.

Tidlig i tenårene ble Robert besatt av livet til de rike og berømte. Hverdagen deres bestod av røde løpere, glamour og horder av fans som ville bli venner med dem – i sterk kontrast til det ensomme livet Robert selv hadde i Tucson. Om han bare kunne bli kjendis så ville alle hans problemer bli borte. Da kunne alle som hadde avvist ham se at han også hadde en verdi.

SYKELIG BESATT: 19 år gamle Robert John Bardos arrestasjonsbilde rett etter drapet på Rebecca. Foto: AP / NTB

Da han var 13 år gammel ble Robert fiksert på den to år yngre barneaktivisten Samantha Smith. Hun var blitt berømt da hun, 10 år gammel, skrev et brev til Yuri Andropov – kommunistpartiets generalsekretær. Brevet, som omhandlet et barns frykt for atomkrig, ble publisert offentlig i Sovjetunionen. Samantha aksepterte generalsekretærens invitasjon til å besøke landet. Jentungens nye kjendisstatus førte til både bok, skuespilleroppdrag, TV-intervjuer og rollen som Goodwill-ambassadør. Mange mente den lille jenta ble en viktig brikke i å mykne forholdet mellom USA og Sovjet under den kalde krigen.

Robert begynte å bombardere Samantha med brev og telefoner. Familien hennes måtte til slutt be ham å slutte å ta kontakt med den unge jenta. Men Robert ga seg ikke. Da han ble blokkert fra å ringe til sitt store idol, tok 14-åringen bussen fra Tucson til hennes hjemstat Maine – en reise som tok flere dager. Roberts familie skjønte raskt hvor han var på vei, og kontaktet politiet i Maine. Unggutten ble arrestert like utenfor hjemmet til barneaktivisten. Siden han ikke hadde noe våpen på seg, slo politiet seg til ro med at gutten bare var en overivrig beundrer, og sendte ham hjem til foreldrene igjen.

Fulgte TV-serien slavisk

Samantha Smith døde i en flyulykke i 1985, bare 13 år gammel. Den da 15 år gamle Robert var knust av sorg over tapet av sin heltinne, og gikk inn i en dyp depresjon. Men det tok ikke lang tid for unggutten å «erstatte» Samantha. Året etter var det en ny kjendis som ble en besettelse: det 19 år gamle stjerneskuddet Rebecca Schaeffer i den nye TV-serien «My sister Sam».

– Hun kom inn i livet mitt på det rette tidspunktet. Hun var briljant, pen og opprørsk. Uskyldigheten hennes imponerte meg. Hun ble en gudinne for meg, et idol. Etter det ble jeg ateist. Hun ble det eneste jeg forgudet, skulle Bardo senere fortelle.

Robert benket seg foran TV-skjermen hver mandag for å følge med på TV-episodene. Han tok opptak, og så deretter på dem igjen og igjen. Tenåringen kjøpte alt av magasiner og aviser som omhandlet Rebecca, og sendte henne lange brev om hvor mye hun betydde for ham. Robert likte hennes sjarmerende og uskyldige vesen som skinte gjennom TV-ruta. Som ham spilte hun også gitar, var 16 år, og prøvde å finne sin vei i en kaotisk verden. Det falt ikke Robert inn at karakterrollen han hadde forelsket seg i var helt annerledes enn Rebecca, som attpåtil var tre år eldre enn Patti.

Reiste til Los Angeles

Da Robert fikk et svar på de utallige brevene han hadde sendt Rebecca ble han overlykkelig. «Brevet ditt er et av de fineste jeg har fått», sto det å lese – et standardsvar skuespilleren sendte til fansen som sendte ekstra lange brev. Men Robert tok dette som et signal på at Rebecca ønsket å ha ham i livet sitt. Det tok ikke lang tid før den besatte beundreren tok bussen fra Tucson til Warner Brothers Studio i Los Angeles, der TV-serien ble spilt inn.

Sikkerhetsvakten var skeptisk til tenåringsgutten som bar på en enorm teddybamse og en blomsterbukett denne sommerdagen i 1987. Han insisterte på at Rebecca ønsket å se ham, og viste vakten brevet fra henne. Men Robert ble bortvist fra porten til studiosettet, og han måtte slukøret reise hjem igjen. Måneden etter var han tilbake på studiosettet, denne gangen med en skjult kniv. Nok en gang ble Robert bortvist.

Unggutten mente Rebecca var blitt høy på sin egen suksess etter bortvisningene, og prøvde å glemme henne. Nå skulle han få nye kjendisbesettelser, denne gangen popstjerner. Robert begynte å sende fanpost til 80-tallsstjernene Tiffany, Debbie Gibson og Madonna. Men når ingen av dem svarte på brevene hans, gikk han tilbake til den eneste kjendisen som noensinne hadde svart ham: Rebecca Schaeffer.

SYKELIG BESATT: 19 år gamle Robert John Bardos arrestasjonsbilde rett etter drapet på Rebecca. Foto: Kevork Djansezian

På vei til stjernehimmelen

Til tross for at «My sister Sam» hadde hatt knallsuksess med første sesong, ble den andre sesongen flyttet fra mandag til lørdagssending. Det skulle føre til katastrofale seertall, og TV-serien ble kansellert i 1988. En arbeidsløs Rebecca måtte nå på auditions igjen.

Skuespilleren fikk noen roller i forglemmelige filmer, men den store suksessen uteble. Rebecca ble vurdert for rollen som Vivian Ward i «Pretty Woman», men castingsjefene klarte ikke å frigjøre Schaeffer fra den uskyldige karakteren hun hadde spilt i «My sister Sam». Jobben gikk i stedet til den jevngamle og da ukjente skuespilleren Julia Roberts.

Rebecca skjønte at hun måtte begynne å ta risky roller for å vise sin allsidighet som skuespiller. I 1989 kunne publikum se henne i den svarte komedien «Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills». I en av scenene var hun i senga med sin medskuespiller, og det var tydelig implisert at de hadde hatt sex. Rollen skulle få fatale konsekvenser for den unge skuespilleren.

Robert John Bardo ble rasende da han så sitt store idol i den nye filmen. Han hadde vært besatt av den uskyldige TV-karakteren Patti i hele tre år. Han trodde hun var av typen som ikke spilte på sex, eller trengte å ligge seg til topps. Nå følte en sjalu Robert at Rebecca hadde sviktet både seg selv og ham. «Hun hadde blitt nok en Hollywood-h*re», skulle han senere fortelle om motivet.

Nok en gang tok han bussturen til Los Angeles. Denne gangen med hjemadressen til Rebecca notert ned. Robert hadde hyret inn en privatdetektiv i hjembyen for oppdraget. Med seg hadde han en pistol, og brevet hun hadde sendt noen år tidligere.

Fortsatt besatt av kjendiser

Filmskaper Francis Ford Coppola hadde spesifikt spurt etter Rebecca Schaeffer. Han ønsket å se henne prøvespille som datteren til mafiosoen Michael Corleone i den avsluttende trilogien om «Gudfaren». Den berømte regissøren mente den unge skuespilleren hadde de rette kvalitetene for rollen. For 21-åringen betydde det hennes livs sjanse. Rollen som kunne føre henne fra B- til A-kjendisstatus. Det meningsløse drapet på Rebecca Schaeffer sendte sjokkbølger i filmbyen Hollywood.

19 år gamle Robert ble arrestert dagen etter drapet da han løp midt i motorveien i hjembyen Tucson. Han innrømte raskt det dødelige angrepet, og forklarte at han ble sint da Rebecca sa at han kastet bort tiden hennes.

– Jeg syntes det var en ufølsom ting å si til en beundrer, sa han i avhør.

Bardo ble dømt til fengsel på livstid i 1991. Han er i dag blitt 52 år, og tilbringer dagene bak murene med å tegne bilder av berømtheter som Angelina Jolie, Michael Jackson, Miley Cyrus og Joe Biden. Bildene selger han på nettet. Drapsmannen har vist tegn til anger for drapet på Rebecca.

– Hun var uerstattelig. Jeg tenker på henne hver dag fordi hun skulle vært her, sa han til til ABC News.

– Jeg elsket henne. Hadde det ikke vært for besettelsen min så hadde jeg vært en lovlydig borger. Men Hollywood er et veldig forførende sted. Det finnes så mange ensomme mennesker der ute som blir forført av glamouren, sa han i et intervju etter at dommen falt.

I RETTEN: Robert John Bardo soner livsvarig fengsel uten prøveløslatelse etter å ha blitt dømt i oktober 1991 for drapet på Rebecca Schaeffer, Foto: AP/NTB

Kilder: ABC 20/20, Wikipedia, Casefile, allthatsinteresting.com, Entertainment Weekly, murderpedia.org, courttv.com, dailymail.co.uk