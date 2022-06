Wimbledon-exit for Casper Ruud

Casper Ruud - Ugo Humbert 6-3, 2-6, 5-7, 4-6

På forhånd så Casper Ruud mot Ugo Humbert ut som en jevn kamp, og det skulle vise seg å stemme.

Nordmannen kom best i gang og vant første sett, men deretter sa det stopp. Humbert, som er ranket som nummer 112 i verden, tok de tre neste og tok seg dermed videre til 3. runde.

Tennisekspert og kommentator Sverre Krogh Sundbø mener vi både så det beste og det mindre gode av Ruuds gresstennis denne kampen:

– Det første settet er noe av det beste jeg har sett av ham på gress. Etter det blir han stående lengre bak i banen og gir derfor ifra seg mye av initiativet.

– Det er dette han er vant med fra grustennisen, og jeg tror det føles unaturlig for ham å stå så langt fremme som han gjorde i det første settet.

RUUDS OVERMANN: Hugo Umbert. Foto: ADRIAN DENNIS

Selv om det kun ble én seier for Ruud i årets Wimbledon-utgave, så er det faktisk hans beste resultat i turneringen noensinne.

På sine to tidligere deltagelser, i 2019 og 2021, har han tapt i 1. runde.

Startet best - så snudde det

Ruud kom best ut av startblokkene, og vant det første settet 6-3. Snarøya-gutten vartet opp med tidvis leken tennis med både slicer og kanonslag fra grunnlinjen.

I det andre settet snudde kampbildet: Nordmannen klarte ikke å bryte franskmannen en eneste gang, mens Humbert stelte i stand trøbbel i nesten hvert av Ruuds servegame. Etter å ha brutt Ruud to ganger vant franskmannen 6-2.

Etter en pust i bakken var det 23-åringen fra Snarøya som brøt først og opparbeidet seg en tidlig 3-0-ledelse. Humbert lot seg ikke stresse og kom tilbake til 3-3. Mot slutten av settet var det igjen franskmannen som var sterkest og vant 7-5.

Det gjorde at Ruud måtte vinne tredje sett, men det klarte han ikke. Ruud ble brutt på 4-4, og deretter servet Humbert inn seieren.

Ruud er ikke helt ferdig med Wimbledon, ettersom han også deltar i doubleklassen. Sammen med partner William Blumberg venter ny kamp i morgen.

Slik fordeles premiepengene i årets Wimbledon 1. runde: 599 000 norske kroner 2. runde: 934 000 norske kroner 3. runde: 1 437 000 norske kroner 4. runde: 2 275 000 norske kroner Kvartfinale: 3 711 000 norske kroner Semifinale: 6 405 000 norske kroner Tapende finalist: 12 571 000 norske kroner Vinnende finalist: 23 945 000 norske kroner PS: Summene er rundet av til nærmeste tusener.

Viktig periode i vente

Etter Wimbledon er det noen viktige uker i vente for Ruud.

Nå er det tilbake på grusen der han skal forsvare tre titler på rad. Først er det Swedish Open som starter 11. juli, og deretter kommer Swiss Open i sveitsiske Gstaad og Generali Open i østerrikske Kitzbuhel.

Alle tre turneringene vant Ruud i løpet av tre uker forrige sesong, dermed skal han i løpet av de tre neste ukene forsvare hele 750 rankingpoeng.

– De 750 poengene han plukket opp i fjor blir ganske nullet ut av at han tok seg til en finale i French Open.

– Samtidig har han muligheten nå til å nesten sikre seg en plass som topp åtte i verden for sesongen, noe som vil gi plass i ATP-sluttspillet slik som i fjor. Nå er vi kommet dit at det er de største turneringene som er viktigst for Casper.