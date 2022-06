Onsdag: Se lagpresentasjon kl. 18.30

Alexander Kristoff (35) er på plass i Tour de France for niende gang. Selv om Stavanger-karen er ungdommelig påkledd med capsen på snei, innser han at det begynner å bli langt opp til Thor Hushovds ti etappeseire i Tour de France.

– Jeg håper på etappeseier igjen. Er det fire jeg har? Jeg husker da jeg var ung og skulle ta igjen Thor Hushovd. Da har jeg mye å ta igjen, ler Kristoff.

– Jeg føler formen er bra. Selv om det ble spurttap i NM var det litt som forventet slik det utviklet seg. Jeg tror jeg er der jeg skal være, sier Kristoff.

Firebarnsfaren merker at han ikke får de samme sommerfuglene i magen nå som i de første Tour-utgavene han deltok i. Det henger kanskje litt sammen med en travlere hverdag på hjemmebane.

– Det er litt tungt å reise hjemmefra. Det skal jeg ikke legge skjul på. Det var mer spennende de første årene da jeg ikke hadde så mange unger, humrer Kristoff.

Sykkelstjernen er glad for at barnehagen er åpen gjennom sommeren. Da får kona Maren litt avlastning. De to tvillingene Louie og Luca er to år gamle. I tillegg har paret skoleguttene Leo og Liam.

– Jeg satser på at kona overlever og klarer det greit. Jeg vet at det blir tøft som alenemor i én måned, men hun takler nok det bedre enn de fleste, roser Kristoff.

VIKTIG STØTTESPILLER: Kristoff er glad for at barnehagen er åpen, slik at kona får litt hjelp. Her fra Bergen-VM 2017. Foto: Marit Hommedal

Årets Tour-utgave blir tøff. Spesielt for spurterne.

– Jeg vet det er en del muligheter i starten. Etter den første uken ser det litt tungt ut, rett og slett. Det er mange dager mellom hver sjanse, sier 35-åringen.

På den femte etappen skal rytterne forsere elleve brosteinspartier i en etappe som kan minne om Paris-Roubaix. Det gleder Kristoff seg til.

– Det er en etappe som bør passe meg bra. Jeg har stort sett kjørt gjennom hele løypa. Det er Roubaix-løypen, bare litt lettere. Vi kjører ikke de verste strekkene, men jeg tror fortsatt det kan splitte, sier han.

Veteranen gleder seg over at det er seks nordmenn på start.

– Da blir det en del nordmenn å snakke med i gruppettoen, smiler han.