Forlenger bruken av koronapass

Koronapassene, som trådte i kraft i juli i fjor, skal fortsatt brukes i minst ett år til. Det har Det europeiske råd bestemt.



I Frankrike har helseministeren bedt folk om på nytt å ta i bruk munnbind på offentlig transport, og flere land opplever økning i smitten.

Også i Norge har det de siste ukene vært stigende smittetrend, selv om dødstallene knyttet til covid-19 har flatet ut.

Koronapasset brukes for å vise at man enten har gjenomgått infeksjon med koronaviruset, eller at man er vaksinert.