Likte ikkje langturar – skal gå Noreg på langs

– Eg fekk ideen ut av det blå, og klarte ikkje leggje den heilt frå meg. Eg snakka med faren min, og han sa «dette får vi til», og så var vi i gong, seier Kevin Ramsfjell.

22-åringen frå Ålgård i Rogaland, skal i sommar forsøke å slå verdsrekorden i Noreg på langs, på rulleski. Den tidlegare verdsrekorden er på 34 dagar.

– Då eg kom på ideen sjekka eg opp dei ulike rekordane. Både løp og sykkel har gode rekordar, men rulleskirekorden har forbetringspotensial. Om eg gjer alt så fort eg kan, så legg eg til rette for ein god rekord, seier Ramsfjell.

Skal fullføre på 13 dagar

Dei 2600 kilometerane har Ramsfjell planar om å leggje bak seg på 13 dagar.

– På rulleski held ein som regel 20 kilometer i snitt om dagen. Ti timar om dagen bør eg klare å gå.

Med andre ord har Ramsfjell 21 dagar mellom målet sitt og den tidlegare rekorden.

– Om eg ikkje klarer det på 13 dagar, så er det skuffande, men så lenge eg slår den med ein god del, så er eg fornøgd, seier han.

– Kva er «ein god del» for deg?

– Viss eg klarer det på under 15 dagar er eg fornøgd.

LANGTUR: Kevin Ramsfjell har ikkje vore særleg glad i langturar tidlegare. No skal han gå Noreg på langs. Foto: Harald Christian Eiken

Likte aldri langturar

Mange bruker sommarferien på solsenga i sørlege strøk. Ramsfjell har ikkje noko i mot at sommarferien hans blir brukt på lange treningsøkter og smertefulle timar på rulleski.

– Kvar sin smak, tenker eg! Ein lever berre ein gong, og eg føler eg berre må få det gjort. Eg klarer ikkje gå vidare før eg har prøvd å gjennomføre.

Sjølv om han no skal i gong med den lengste turen i Noreg, var han ikkje alltid glad i langturar, då han sjølv dreiv med skiskyting.

– Eg har likt hardøkter og å gå løp betre, men så begynte eg å drive med ultraløp, og no er det mykje kjekkare enn det var før. Det å halde på lenge, det er ei utfordring. Å klare noko som du ikkje trudde du klarte, er ei god kjensle, seier Ramsfjell.

Han trur verken at skiskyting eller ultraløp gjer at han har noko større føresetnad for å klare målet.

– Eg trur ikkje eg har noko spesielt talent eigentleg. Eg liker berre å trene og halde på lenge.

– Blir nok tøft

Ramsfjell fortel at han er spent på korleis kroppen kjem til å reagere på kraftprøva.

– Det blir nok tøft, og vondt både her og der, men det veit eg ikkje før eg har starta, seier han.

Éin ting vil han bevise med den lange og utfordrande turen:

– Eg vil vise at ein ikkje treng å vere ein veteran for å gå lenge. Ein kan vere ung og sprek, og ha motet til å gå.