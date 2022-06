Ekspert om hackerangrepet: – Et angrep på vårt samfunn

Arbeidstilsynet og BankIDs nettsider er nede onsdag. Ekspert Torgeir Waterhouse mener at angrepet er meget alvorlig.

Onsdag formiddag melder Dagbladet at hackergruppa Killnet har varslet at de vil gjennomføre et hackerangrep mot Norge.

Gruppen er ifølge avisen en prorussisk aktør, som skal ha gjennomført flere hackerangrep for å støtte invasjonen av Ukraina.

Flere norske nettsider er onsdag nede.

– Alvorlig

Ifølge Torgeir Waterhouse, partner i konsulentselskapet Otte, gjenstår det å se om dette angrepet kun gjør at tjenesten ikke fungerer for oss eller om noen eventuelt forsøker å ødelegge data.

Se intervjuet med Waterhouse i videovinduet øverst i saken.

– Dette angrepet går inn i kjernen av det som er våre samfunnsfunksjonskrav. Vi bruker BankID alle sammen for å verifisere at det er oss. Om dette varer over tid vil mange praktiske problemer oppstå, sier Waterhouse til TV 2.

– Slik det ser ut nå vil jeg si at dette er et angrep på vårt samfunn. Det er meget alvorlig.

Waterhouse mener at det er opplagt at angrepet henger sammen med at Russland har gått til krig mot Ukraina.

Dette er enda ikke bekreftet.

– Angrepet hadde ikke vært utført om ikke hensikten hadde vært å skape usikkerhet, støy og praktiske problemer. Det er et varslet storangrep.

Hackergruppa melder ifølge Dagbladet at de skal angripe politiet, UDI, BankID, ID-porten hos Difi, Nav og flere andre norske nettsider og nettjenester.

PUBLISERTE BILDE: Hackergruppen publiserte dette bildet i forkant av det som skal være et stort hackerangrep. Foto: Skjermdump

De skal også ha brukt et bilde av utenriksminister Anniken Huitfeldt på det sosiale mediet Telegram, der Huitfeldt ser ut som en maske fra Disney-filmen Maleficent.

– Mistillit til myndighetene

– Jeg vil anta at dette handler om å skape konflikt og usikkerhet. Om vi ser det i sammenheng med det som skjer i verden nå vil jeg tro at dette handler om å skape mistillit mellom befolkningen og myndighetene, sier Waterhouse.

Han understreker at dette er et grep vi ikke skal falle for, og at bildet av utenriksministeren utelukkende handler om intensjonen til gruppen som står bak angrepet.

– En gruppe som Killnet har nok en anerkjennelse eller en godkjennelse fra myndighetene i landet de opererer fra.

– Det er vanskelig å si hvor kompetente gruppen er, men i mange tilfeller stopper et hackerangrep ved det vi har sett til nå, sier han.

– Viser bare muskler

IT- og sikkerhetsekspert Chris Dale sier at folk ikke har grunn til å være bekymret.

– Dette er et politisk maktspill. Hackere mot hackere. Jeg ville ikke bekymret meg, det er nok bare for å vise muskler, sier Dale.

– Man skal ikke trenge å være bekymret for egen identitet eller pengene sine. Mest sannsynlig, og så vidt vi vet, er det kun tilgjengeligheten av løsningene våre som er rammet.

– Kanskje for å straffe oss mot meninger vi har, sier Dale. Se video: