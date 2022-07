Det Mariia (29) lærer i Norge, blir avgjørende når hun reiser tilbake til krigen

I sommer har ukrainsk helsepersonell vært i Norge for å hurtiglære behandling av krigsskader.

– Akkurat nå er det veldig viktig at vi får hjelp fra våre norske kolleger. Vi har ikke så mye personell og spesialister på sykehusene fordi de er ute og forsvarer landet vårt, sier lege Maria Toropchyna fra Ukraina.

Kontrasten er stor fra det krigsherjede hjemlandet til naturskjønne omgivelser der hun sitter på en benk utenfor Sunnaas sykehus på Nesodden like utenfor Oslo.

Reisen fra hjemlandet tok over 26 timer. Som en del av helsesamarbeidet mellom Norge og Ukraina, er hun her for å hente kunnskap hjemlandet hennes sårt trenger.

Fra Kyiv til Nesodden

Toropchyna er initiativtakeren fra Ukrainsk side i samarbeidet. Hun har jobbet på et sykehus i sentrum av Kyiv under krigen og forteller at de får inn flere og flere pasienter på sykehusene med skader de aldri har jobbet med før.

På Sunnaas sykehus lærer hun og de andre ukrainske legene blant annet hvordan pasienter kan rehabiliteres etter slike skader.

KREVENDE: Toropchyna forteller om en vanskelig situasjon for helsepersonell i Ukraina. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hun forklarer situasjonen i Ukraina som svært krevende for helsepersonell, og at mange sover på sykehuset for å kunne jobbe når det trengs.

Sykehuset hun jobbet på ligger nært det ukrainske forsvarsdepartementet, et av russiske styrkers hovedmål i hovedstaden.

– Vi er alle redde hele tiden, det er naturlig. Men jeg tror alt av helsepersonell skjønner at vi trenger å jobber for å hjelpe soldatene våre og forsvare landet vårt, sier Toropchyna.

SER UTVIKLING: Samhandlingssjef på Sunnaas, Kirsten Sæther, mener helsesamarbeidet fra 2018 har gitt resultater. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hjelp fra Norge

Helsesamarbeidet Toropchyna er en del av, startet i 2018 på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet.

Samhandlingssjef Kirsten Sæther ved Sunnaas sykehus mener samarbeidet med hjelp fra norske leger har hjulpet ukrainsk helsepersonell å utvikle seg.

– I barnerehabiliteringen jobber de veldig annerledes nå enn da vi var der første gangen, forteller hun.

Sæther har sett utviklingen med egne øyne. Første gang hun var i Ukraina møtte hun en 15 år gammel gutt som kun klarte å ligge passiv i sengen etter et hjerneslag.

– Det å vite at hvis han hadde vært i Norge, så hadde han gått – det var så sterkt, forteller Sæther.

Nå jobber Sæther og teamet på Sunnaas ukrainerne med å få til et skifte fra passiv til aktiv rehabilitering også i andre grupper.

OBSERVERER: Ukrainsk helsepersonell følger med imens personale på Sunnaas trener med en pasient. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Vil vise endring

I Ukraina har behandlingsmetodene endret seg lite siden sovjet-tiden, forteller Toropchyna. Samarbeidet med norsk helsepersonell har gjort det mulig for ukrainske leger å endre sin praksis fra en passiv til en mer aktiv rehabiliteringsmetode.

– Den norske måten å jobbe på er mye mer pasientorientert. Den største forskjellen for meg var å se hvordan spesialistene hele tiden jobber i team rundt pasienten, sier hun.

Toropchyna og de andre i legeteamet fra Ukraina er spent på å ta med seg ny kunnskap tilbake til hjemlandet.

– Vi håper våre norske kolleger en dag kan komme på besøk så vi kan vise hvor mye vi har endret og bedret oss.