Kristoffs lagkompis fikk slakt: – Reaksjonen hans viser hva vi var redde for

Det har ikke bare vært rosenrød stemning rundt Intermarché-Wanty-Gobert-laget i opptakten til Tour de France. Alexander Kristoff og Sven Erik Bystrøm er to av åtte uttatte ryttere.

Den belgiske syklisten Quinten Hermans ble vraket, noe han reagerte kraftig på.

– Årsaken til at jeg må være hjemme er ikke klar. Men det har absolutt ingenting med sport å gjøre. Det er veldig uheldig, sa Hermans til den belgiske avisen Sporza.

Hermans er på utgående kontrakt, og skal etter sigende være klar for Alpecin. Det hindret ham ikke fra å gå rett i strupen på Intermarché-toppen Aike Visbeek.

– Jeg råder alle i pressen til å spørre Aike om en god forklaring. Jeg fikk ingen, sa Hermans.

Dårlig stemning

Som sagt, så gjort. Onsdag fikk Visbeek en rekke spørsmål om Hermans. I en sport hvor lagsjefene vanligvis veier sine ord på gullvekt, var ikke Visbeek nådig i sin dom over Hermans.

– Vi tok en avgjørelse for lagets beste, sier han.

– Jeg har lest det han har sagt. Han sa at vi fryktet at han skulle skape dårlig stemning rundt laget. Men stemningen var allerede dårlig. Jeg tror ikke han forstod det. Reaksjonen hans viser hva vi var redde for, sier Visbeek.

Han forklarte at Hermans-sagaen har tappet ham og ledelsen for mye krefter og energi det siste halvåret.

– Mye har skjedd gjennom vinteren. Vi har vært i samtaler i åtte måneder. Det har vært mye følelser. Det kulminerte denne måneden. Folk er skuffet, folk er sinte. Det har vært misforståelser og forskjellige versjoner av saken. Det har ikke vært en god situasjon, sier Visbeek, som sier det aldri var aktuelt å ha en misfornøyd rytter med i Touren.

– Tour de France er ikke riktig sted. Man er fire uker i lagbussen. Det er mye press. Det handler ikke bare om å sende de åtte sterkeste rytterne. Man vil ta ut et lag som kan prestere over fire uker sammen, sier han.

– To ulike situasjoner

Alexander Kristoff er også på utgående kontrakt. Neste år skal han sykle for Uno-X. Likevel mener Visbeek det er en stor forskjell på de to sakene.

– Det er to ulike situasjoner. Vi har pratet med Hermans siden november. Mye har skjedd. Det var mye frustrasjon og folk var sinte. Den situasjonen har vi ikke hatt rundt Alex eller andre ryttere som muligens forlater laget. Vi får se hva som skjer i fremtiden med Kristoff, men det er gjensidig respekt. Vi er takknemlige for at han gir oss tillit, og han er takknemlig for at vi gir ham tillit og støtte. Vi har skapt en ny fremtid for Alex. Om han blir hos oss eller ikke, kan norsk sykkel være glad for at Alex er tilbake og kriger om seieren, sier Visbeek til TV 2.

Kristoff sier Hermans-sagaen indirekte har fått konsekvenser for ham.

– Jeg vet det har vært samtaler med Hermans en stund. Det har nok vært en litt større saga enn vi andre ryttere har fått med oss. Men når han har samtaler med lagledelsen, blokkerer han en del midler som kunne vært brukt på andre ryttere – meg inkludert, sier Kristoff.

Han var aldri redd for å lide samme skjebne som Hermans.

– Jeg føler jeg alltid har kommunisert bra med laget. Vi har hatt åpen dialog både om det sportslige og kontraktsforhandlinger. Jeg har veldig respekt for dette laget. De jobber veldig hardt med mindre midler enn mange av de andre lagene. Jeg føler de får mye ut av hver krone. Uansett hva som skjer neste år har det ikke noe å si for min motivasjon til å hjelpe laget, sier Kristoff.