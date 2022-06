Kundene fortviler over norsk robotklipper: – Går kun bakover!

– Den lever sitt eget liv og er ikke helt tam! Jeg har brukt mer tid på å gå rundt og hente den og sette den i laderen enn den har klippet på egen hånd, forteller Arnfinn Lauvås jr. fra Ingeberg ved Hamar.

Se klipperens elleville påfunn øverst i saken!

Han var en av de mange som valgte å investere i den norske super-klipperen.

– Sømløs ble presentert som utviklet av to norske gründere, med innovativ norsk design og teknologi. Jeg ønsket å støtte et norskutviklet produkt og kjøpte robotklipperen til 12 000 kroner.

IKKE TAM: Arnfinn Lauvås er ikke imponert over robotgressklipperen fra Sømløs. Foto: Privat

– Hele den første sommeren i 2020 slet jeg veldig med klipperen. Den kjørte seg fast overalt og returnerte svært sjelden av egen vilje til ladestasjonen. Jeg beholdt tålmodigheten, da dette var et helt nytt produkt, og de hadde sagt det skulle komme softwareoppdateringer, samt nye dekk.

Flere medier omtalte disse problemene med den første generasjonen klippere i 2020. Historiene var mange om klippere som kjørte i alle retninger, forsvant utenfor oppmerket område, aldri fant tilbake til ladestasjonen, bare ville gå på flatmark, eller ble stående og spinne og grave opp plenen.

Går bare bakover og piper

Produsentene vedgikk at ikke alt fungerte som det skulle, men en oppgradering av programvaren samme høst skulle få skikk på Sømløs-klipperen. For Arnfinns del holdt ikke oppdateringen helt det som ble lovet.

– Nei, problemene bare fortsatte. Klipperen satt seg fast overalt og den ble mer og mer ustabil. Den begynte å kjøre i sirkler og oppføre seg veldig rart. Jeg kontaktet support hos Sømløs og fikk beskjed om å sende klipperen til Tyskland for service og en titt på hovedkortet.

– Klipperen fikk jeg tilbake på tampen av 2021-sesongen, og jeg valgte å vente til i år med å sette den opp igjen. Nå fungerer ikke klipperen i det hele tatt. Den går kun bakover mens den piper, uten å fungere på noe som helst annet vis, sier en oppgitt Arnfinn.

Han har ventet i ukevis på svar fra kundeservice om hva som skjer med klipperen hans.

– Hele denne situasjonen er alt annet enn sømløs, konkluderer han.

– Helt ubrukelig

En annen som ville være med og støtte ny, norsk gressklipper-innovasjon er Aleksander Olsen fra Tjeldsund i Nordland.

– Jeg mottok den etter en stund, og den var helt ubrukelig. Etter mye frem og tilbake med kundeservice ble den sendt inn på reparasjon i Tyskland. Men da jeg fikk den tilbake, var den minst like dårlig.

I likhet med mange andre av kundene som klaget og ønsket reklamasjon, godtok Aleksander å få en robotstøvsuger til rundt 2000 kroner som delvis kompensasjon. Han forteller at den har fungert greit. I tillegg fikk han etter hvert tilsendt en ny og oppgradert robotgressklipper i fjor sommer.

SVAR SKYLDIG: Gresset gror hos Aleksander Olsen. Gressklipperen har vært til reparasjon siden januar. Foto: Privat

– Den funket ok, men overhodet ikke like godt som beskrevet. I august døde den helt, og lot seg ikke starte igjen. Så vi ble enige om at jeg skulle sende den inn til service. Det gjorde jeg i januar. Nå har de sluttet å svare på mail og Messenger, og jeg aner ikke hvor klipperen min befinner seg, sukker Aleksander.

– Bortkastede penger

I likhet med Arnfinn har han gjort flere videoopptak av klipperens eventyr når den slippes løs på plenen. Og selv om akkurat det kan være underholdende nok, understreker Aleksander at dette tross alt ikke er noen spøk.

– Jeg småhumrer også iblant – når jeg glemmer at dette var 14 000 kroner jeg like gjerne kunne kastet utenfor Prekestolen.

Se påfunnene til Arnfinn og Aleksanders Sømløs-klippere i videovinduet øverst i saken.

Mange frustrerte kunder

Arnfinn og Aleksander er ikke alene om å være misfornøyde med sin sømløse robotgressklipper. I Facebook-gruppen «Sømløs brukergruppe» er det mange som uttrykker sin frustrasjon over produktet. De skriver blant annet:

«Nå har jeg også fått nok av denne greia. Ikke en dag uten at det er flere hendelser som trenger min involvering.»

«Med Sømløs er en heldig om den virker mer enn 40 minutter.»

«Jeg har bedt dem komme og hente søpla si… Har ikke mitt søppel stående hos dem, og vil heller ikke at de skal ha sitt hos meg.»

«Det beste man kan gjøre er å kjøpe nytt med en gang. Eneste måten å unngå grått hår, hvis man allerede ikke har fått det.»

Sletter kritiske innlegg

Men på en annen Facebook -gruppe, «Vi med SØMLØS», er det langt færre kritiske kommentarer å finne. Arnfinn har en teori om hvorfor – basert på sine egne erfaringer.

– Jeg la ut et innlegg i gruppen for å prøve å få noen svar – enten fra Sømløs selv, eller andre forbrukere. Dette innlegget fikk noen kommentarer, før det ble slettet av administrator.

– Jeg la derfor ut et nytt innlegg umiddelbart, med henvisning til innlegget mitt som ble slettet. Dette innlegget ble slettet umiddelbart, og jeg ble kastet ut og blokkert fra siden av administrator.

BLE BORTE. Her er innlegget som tilsynelatende ble for sterk kost for Sømløs. Foto: Skjermbilde/Facebook

Irritert og oppgitt

Ifølge Arnfinn er Sømløs selv blant administratorene for denne Facebook-gruppen, og den er merket som en «Gruppe fra SØMLØS».

– Jeg syns det er så urettferdig behandling av folk som ønsket å støtte et gründerselskap. Det første året var de veldig på tilbudssiden. Nå har det blitt et avstengt selskap som det nesten er umulig å få kontakt med. Når de velger å kvele kommentarer og forsøk på kontakt i stedet for å møte det, blir jeg irritert og oppgitt, sier Arnfinn.

Norsk eller kinesisk?

Flere har også stilt spørsmål ved hvor norsk den «norske innovasjonen» egentlig er. På nettsidene sine skriver Sømløs-gründerne blant annet:

«With the calm confidence and the focus on natural light and materials in the SØMLØS products, we wanted to reflect Norwegian life and modern Scandinavian design.»

Altså:

– Med den stille selvtilliten og fokuset på naturlig lys og materialer i Sømløs-produktene, ønsket vi å reflekterer det norske livet og et moderne, skandinavisk design.

Men en norsk Sømløs-eier stusset da han fant en svært lik klipper, med et helt annet navn og til en langt lavere pris, til salgs hos den kinesiske nettbutikken Alibaba.

Han bestilte en av disse og skrudde begge robotgressklipperne fra hverandre. Det viste seg at stort sett alle komponentene i de to klipperne var identiske.

– Utviklet for skandinaviske forhold

Den gang svarte Sømløs-gründer Andreas Haneborg slik til tek.no:

– Selve skallet på Sømløs G1 er designet og utviklet i samarbeid med vår partner i Hong Kong. Dessverre har ikke vi rettighetene på denne per dags dato. Når det kommer til komponentene samt maskinvare, er disse håndplukket på Sømløs G1, og det er kombinasjonen av disse som gjør G1 unik.

– Sømløs G1 er utviklet spesielt for skandinaviske forhold med fokus på terreng og rekkevidde. Det sagt vet vi at flere komponenter går på tvers av modeller og merker, slik man også i stor grad ser i andre bransjer som i bilindustrien.

Kontaktet kundene

Pinnsvinvarsel! Visste du at mange pinnsvin blir drept eller stygt skadet av robotgressklippere hver sommer? En god regel er derfor å helst la klipperen gå mellom kl. 9 og 15, som er den tiden pinnsvin er minst aktive.

Haneborg og Øystein Kirknes er de to gründerne som står bak Sømløs. TV 2 hjelper deg tar kontakt med selskapet via telefon og mail for å høre hvordan det går med produktutviklingen, om klipperne er norske eller kinesiske, hvorfor innlegg slettes på Facebook-siden og om de har noen nyheter til Arnfinn, Aleksander og de andre frustrerte kundene.

Dagen etter at vi kontakter Sømløs, får både Arnfinn og Aleksander mailene de lenge har ventet på fra selskapet. Her skriver de at Aleksanders gressklipper omsider er reparert og er på vei i posten, mens Arnfinn får beskjed om at han får en splitter ny klipper som erstatning for den som ikke virker.

Ordknapt svar

Etter hvert får også TV 2 hjelper deg en kort mail fra Sømløs:

«Vi ønsker ikke å kommentere enkeltkunder i media.

Angående garanti har vi hatt lengre behandlingstid på vårt servicesenter enn normalt, men vi har tatt grep for å utbedre dette.

Vennlig hilsen

Team SØMLØS»

Ut over det har ikke selskapet noen kommentarer til saken, skriver Øystein Kirknes i en påfølgende mail.

Ikke imponerte

Verken Arnfinn eller Aleksander er særlig imponert over svaret fra Sømløs.

– Dette er informasjon vi kundene må få direkte fra de norske gründerne, i stedet for en engelsk support som kun sier «We are still waiting for the service company». De må begynne å møte oss, i stedet for å distansere seg – jobbe for en løsning med kundene, ikke jobbe for å lure seg unna ansvaret. Tilliten til selskapet er på null, og de må ta tak for å jobbe den tilliten opp igjen, mener Arnfinn.

– Uansett hvor lang tid det tar å finne ut av ting så fortjener kunden et svar, og han må også få oppdateringer underveis. Når det nå går ukes- og månedsvis, og man ikke hører noe til tross for flere purringer, så er det ekstremt useriøst, sier Aleksander.