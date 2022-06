– Det siste Putin ønsket

USAs president Joe Biden smilte da han spøkte om at det som nå skjer er det siste Russlands president Vladimir Putin ville.

Nato-toppmøtet som nå pågår i Madrid markerer en stor endring i forsvarsalliansens historie.

Det sa generalsekretær Jens Stoltenberg da han og USAs president, Joe Biden, møtte pressen i forbindelse med møtet.

– Vi kommer til å ta beslutninger her som vil endre alliansen i mange år fremover, sa Stoltenberg.

– Gleder meg til det skjer

I løpet av dagen vil Nato nemlig fatte vedtak om å invitere både Sverige og Finland til å bli medlemmer.

– Det demonstrerer at Natos dør er åpen, og at president Putin ikke lykkes i å stenge den. Han får det motsatte av det han ønsker, han vil ha et mindre Nato, men i stedet får han Sverige og Finland inn i forsvarsalliansen.

Med et smil om munnen fortalte Biden om at han da statslederne fra Sverige og Finland besøkte Det hvite hus, fikk spørsmål om Putins plan.

– Jeg sa at Putin så etter Finlandisering av Europa, men får Natofisering av Europa. Det er det siste han ønsket, men det var nøyaktig det som måtte gjøres for å garantere sikkerheten for Europa. Og jeg gleder meg til det skjer.

MØTTES IGJEN: USAs president Joe Biden og Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg. Foto: Susan Walsh

Tyrkia snudde

Etter fire intensive timer med forhandlinger, løste floken seg på Nato-toppmøtet tirsdag. Tyrkia vil gi sin støtte til Finland og Sveriges søknad om å tre inn i forsvarsalliansen. Til gjengjeld får Tyrkia noen gjenytelser:

Ingen våpenembargo.

Ingen støtte til det kurdiske partiet PYD og dets væpnede gren YPG. Gruppen PKK anses som ulovlig terrororganisasjon.

Det skal inngås utleveringsavtaler. Begjæringer om utlevering som allerede er lagt fram, skal behandles raskt

Tydelig nedtegnet

Utenriksministeren beskriver forhandlingene og avtalepunktene overfor P1-morgen i Sveriges Radio.

– Vi er blitt enige om at Sverige og Finland ikke kommer til å støtte disse organisasjonene med noe som handler om å true Tyrkias sikkerhet, for eksempel våpen og penger. Eller noe annet som direkte truer Tyrkias sikkerhet. Det gjør vi heller ikke i dag, sier Linde.

– Dette er nå tydelig nedtegnet, tilføyer hun.

Den humanitære støtten til kurdere i nordøstre Syria vil imidlertid fortsette.

Forpliktet til å behandle utleveringsbegjæringer

Det kan også komme utleveringer. Finland og Sverige har i avtalen forpliktet seg til å behandle utleveringsbegjæringer av terrormistenkte personer raskt og grundig. Men det er svenske myndigheter som skal prøve vilkårene i utleveringen, understreker Linde.

– Det er i overensstemmelse med svensk lov. Overenskomsten med Tyrkia endres ikke dette, sier hun.

De siste årene har Sverige ikke eksportert militærmateriell til Tyrkia.

– Vi har gjort det klart at medlemskap i Nato innebærer at nye forpliktelser overfor allierte. Det gjelder også Tyrkia, sier Linde.

Rask prosess

Den historiske beslutningen om å invitere Sverige og Finland til å bli medlemmer i Nato, kommer til å bli fattet onsdag, sa generalsekretær Stoltenberg på vei inn til toppmøtets andre dag i Madrid.

– Prosessen har gått raskere enn vi noensinne har sett så langt. Jeg tror ikke at noen annen prosess har tatt så få uker, fra medlemssøknaden i midten av mai til nå, sier Stoltenberg.

Det kommer til å ta tid før alle alliansens medlemsland har ratifisert invitasjonen. Men Stoltenberg venter at det vil gå ganske raskt, ettersom de allierte er klare til å gjøre det så snart som mulig.