Gjør ny, drastisk «Skal vi danse»-endring – blir trolig størst i verden

– Det er mye å glede seg til i årets «Skal vi danse»! Ikke bare blir det en all stars-sesong med tidligere vinnere, finalister og publikumsfavoritter, men vi blir også blant de største i verden når det gjelder antall publikummere i salen i «Skal vi danse»-sammenheng, sier programdirektør i TV 2, Kathrine Haldorsen, og fortsetter:

– I år er det hele 950 plasser, noe som gjør at mange flere får oppleve «Skal vi danse» på nært hold, og det blir garantert fullt trøkk under sending.

Med dette publikumsantallet blir trolig norske «Skal vi danse» størst i verden på dette punktet. England og BBCs versjon «Strictly Come Dancing» har færre publikummere. Det samme gjelder amerikanske «Dancing with the Stars» som går på ABC.

Korona-utsatt

På spørsmål om hvorfor øker kapasiteten så drastisk, forklarer Haldorsen:

– Planen var å øke kapasiteten da vi flyttet produksjonen til H3 Arena i 2020, men som kjent satte pandemien en stopper for det. Nå er vi endelig der at det er mulig å samles igjen, og vi gleder oss til å fylle salen med rekordmange publikummere.

I fjor var det høyeste antallet publkummere 520. Året før gikk både semifinale og finale helt uten publikum, på grunn av pandemien.

Ingen nye deltakere

Som Haldorsen var inne på, er ikke dette den eneste endringen i år.

I 15 år har vi sett nye kjendiser danse på parketten hver sesong. Det har vært over 200 kjendiser med i programmet, og i stedet for å øke dette antallet, hentes det inn kjendiser som har vært med tidligere.

– Vi jobber fortsatt med hvem disse deltakerne blir, og ser frem til å fortelle mer om dette senere. Dette blir virkelig sesongen hvor alt kan skje, sa Haldorsen til TV 2 i april.

Dermed blir årets sesong kalt «Skal vi danse: All stars». Premieren blir lørdag 27. august.

Forrige sesong var det TV 2-profil Simon Nitsche (30) som stakk av med seieren, sammen med dansepartner Helene Spilling (25).