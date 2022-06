Flere nettsider nede – BankID og Altinn bekrefter hackerangrep

Arbeidstilsynet og BankIDs nettsider er nede onsdag. – Det er snakk om et DDoS-angrep, bekrefter BankID overfor TV 2.

Onsdag formiddag melder Dagbladet at hackergruppa Killnet har varslet at de vil gjennomføre et hackerangrep mot Norge.

Gruppen er ifølge avisen en prorussisk aktør, som skal ha gjennomført flere hackerangrep for å støtte invasjonen av Ukraina.

Kommunikasjonssjef Hege Steinsland i BankID bekrefter ovenfor TV 2 at nettsidene deres er utsatt for et angrep.

– Det er snakk om et DDoS-angrep, som pøser på med trafikk på siden, sier Steinsland til TV 2.

– Har dere noen indikasjoner på hvem som står bak?

– Vi ønsker ikke å gå ut med alt vi sitter på der, sier hun.

Flere sider nede

Arbeidstilsynets nettside er ved 10-tiden onsdag nede.

BankID og Altinn opplever også problemer. Stensland sier BankID-tjensten fortsatt fungerer, men at nettsidene er nede.

TV 2 har vært i kontakt med Arbeidstilsynet, som foreløpig ikke kan si noe om hvorvidt de er utsatt for et hackerangrep.

Administrerende direktør Gunnar Lindstøl i IT-selskapet Buypass sier til TV 2 at også de har utfordringer onsdag. De ble gjort oppmerksom på problemene onsdag morgen.

— Jeg kan bekrefte at vi har uønsket aktivitet mot oss. Vi håndterer det per nå, sier Lindstøl.

Han vil ikke spekulere i hvem som står bak.

– Startet i natt

– Vi kan bekrefte at det har pågått et tjenestenettangrep mot Altinn og Id-porten. Det startet cirka klokken 2 natt til onsdag, sier Jørgen Ferkingstad, kommunikasjonsansvarlig for Altinn.

Han forklarer at et tjenestenettangrep har som formål å lamme tjenesten.

– Det betyr ikke at noen har kommet seg inn i systemene våre, men at man prøver å kjøre på med så mange besøk mot et nettsted, ofte mange millioner samtidig, slik at serveren ikke takler det, sier Ferkingstad.

Han forteller at Altinn var nede en periode i natt som følge av angrepet.

– Tjenesten er oppe igjen, men vi har satt inn begrensinger på antall brukere for å forhindre angrepet. Det fører til at noen enkelte, vanlige brukere vil oppleve ustabilitet ved bruk av tjenestene, men den vil nå fungere for de aller fleste, sier Ferkingstad.

Nasjonal sikkerhetsmyndigheten vil hverken bekrefte eller avkrefte om det er et pågående hackerangrep.

– Vi er kjent med saken, men vi har ingen kommentar utover det nå, sier pressevakt Herman Ringstad til TV 2.

Trussel på nett

Hackergruppa melder ifølge Dagbladet at de skal angripe politiet, UDI, BankID, ID-porten hos Difi, Nav og flere andre norske nettsider og nettjenester.

De skal også ha brukt et bilde av utenriksminister Anniken Huitfeldt på det sosiale mediet Telegram, der Huitfeldt ser ut som en maske fra Disney-filmen Maleficent.

Den samme gruppen hevder de sto bak et større hackerangrep mot Litauen mandag, melder Reuters.

– Angrepet vil fortsette fram til Litauen hever blokkaden mot Russland, sa gruppen til nyhetsbyrået.

Angrepet mot Litauen skal ha vært et svar på at Litauen stanset transportlinjen mellom Russland og Kaliningrad, som går gjennom landet.