Overrasket av manetinvasjon: – Aldri sett så mange

Eriksen bor i Skudeneshavn på Karmøy, og var med barna på Sandholmen på Syre, da badeturen ble litt mer komplisert enn de hadde håpet.

– Stranden er på en måte delt i to, og plutselig ropte ungene at det var masse maneter på den andre siden. Da vi gikk for å se ble vi helt overrasket, forteller hun til TV 2.

OVERRASKET: Lene K. Eriksen fra Skudeneshavn. Foto: Privat

På stranden lå det nemlig tett i tett med både blå og gule brennmaneter, og glassmaneter, i alle størrelser. Eriksen kan aldri huske å ha sett lignende.

– Vi skled rundt på manetene der vi gikk. Jeg har aldri sett så mange maneter her før, og mamma er 70 år og hun kan heller ikke huske å ha sett noe sånt, ikke i de mengdene.

– En massestranding

Til tross for manetinvasjonen, tok familien sjansen på et bad.

– Barna klarte å bade, men det var ikke akkurat kjekt å slippe de ut der. Nå håper vi at floen fjerner manetene, siden vi har så fine dager i vente.

Etter å ha sett bildet av manetene, er ikke seniorforsker og manetekspert, Tone Falkenhaug, i Havforskningsinstituttet i tvil om hva det er snakk om:

– Dette er en massestranding av glassmanet, brennmanet og enkelte blå brennmaneter. Det er ikke et uvanlig fenomen ved tilfeller av manet-oppblomstringer.

MANETEKSPERT: Seniorforsker Tone Falkenhaug. Foto: Havforskningsinstituttet

Hun forteller likevel at det i år er meldt om uvanlig mye maneter enkelte steder.

– Både i Oslofjorden og langs sørlandskysten har vi fått meldinger fra folk som mener det er ekstreme mengder maneter i år, basert på det de ser fra land og inne i bukter.

Havforskningsinstituttet er selv klar over at det er mye maneter å se om dagen.

– Denne forsommeren har det vært godt med glassmanet og brennmanet langs kysten av Sør-Norge.

Slik så det ut på stranden:

Ber folk melde fra

Det finnes i dag ingen god overvåkning av maneter i Norge, og derfor er det vanskelig å si om det bare er tilfeldig at vind og havstrøm har skylt mange på land, eller om det faktisk er ekstremår.

– Maneter er plankton, og de driver med havstrømmene. Hvis det har vært vind og forhold som gjør at de hoper seg opp langs kysten, så blir inntrykket at det er veldig mange maneter i år.

Likevel mener Falkenhaug at det er for tidlig på sommeren for å konkludere med om det er manetsommer.

– Det ligger i manetens natur at det plutselig er ekstremt store mengder, og så er de borte igjen, men det er for tidlig å si om det er ekstremår eller bare en kortvarig oppblomstring.

Som en del av overvåkningen ber Havforskningsinstituttet folk om å rapportere til dem dersom de har spesielle observasjoner av maneter å melde om.