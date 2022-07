Legens beskjed forandret stjerneparets liv

I badende solskinn møtes paret ved Frognerparkens monumentale inngang. Den ett år gamle datteren trasker imponerende stødig rundt og koser seg med å oppleve hva norsk sommer har å by på.

Alexander Bonsaksen og Silje Norendal har for første gang i parforholdet landet i Norge uten planer om å dra tilbake et par måneder senere.

Den tidligere høytflyvende snowboardstjernen og den norske hockeyprofilens liv er snudd på hodet.

De har tatt et valg begge til slutt så på som helt naturlig, men som kanskje ville vært annerledes om det ikke var for en uventet beskjed på sykehuset for et par år siden.

TØFF AVGJØRELSE: Samme dag som Silje Norendal avslørte at hun var gravid annonserte at hun la opp som toppidrettsutøver Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Holdt det skjult

Da var Norendal i karrierens beste alder. Hun siktet mot OL i Beijing. Den olympiske medaljen Norges brettdronning manglet skulle hentes hjem.

Så, den 13. desember 2020, serverte hun den overraskende nyheten om at hun la opp.

– Avgjørelsen om å legge opp kom egentlig av seg selv, sier hun.

Norendal hadde vært hos legen og fått beskjed om at det for henne kunne bli vanskelig å få barn.

For den da 26 år gamle toppidrettsutøveren som lenge hadde drømt om å stifte familie, var det utfordrende å høre.

– Det var en vanskelig beskjed å få. Det var jo tøft. Jeg gråt en del timer, sier hun.

– Det er ikke hyggelig å få en sånn beskjed. Det er klart at det er tøft, men jeg synes at du tok det veldig bra, følger han opp med.

IDYLL: Hånd i hånd i Frognerparken nyter mor og datter sommeren. At hun endte med å bli mamma var ingen selvfølge. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

For paret var det ingen tvil om hva de ønsket. De begynte på det de trodde skulle bli en langvarig prosess for å få barn. Norendal hadde fortsatt planer om å være med i OL i Kina i 2022.

– Så skjedde det veldig fort. Det ble en helomvending. Vi var veldig glade for at jeg var gravid. Det var mye glede, men selvfølgelig var det også litt vanskelig. Snowboard hadde vært livet mitt fra jeg var veldig liten. Det var en sorg i det, sier hun og sikter til avgjørelsen om å legge opp.

Gladnyheten om at de var i ferd med å bli foreldre, holdt de skjult lenge.

– Når man er gravid så gleder man seg til å dele det med verden, men det slet jeg med. Jeg holdt det for meg selv.

– Du fortsatte å trene, men visste at du skulle legge opp, skyter Bonsaksen inn.

– Ja, det synes jeg var vanskelige måneder. Alle synes det var en gladnyhet, men jeg synes det var tøft å dele det med de som sto meg nærmest, sier Norendal.

– Hva er dine planer fremover?

– Jeg har kontrakt med Viaplay. Gjennom vinteren skal jeg gjøre en del spennende ting. Jeg er åpen for det meste og sier ja til muligheter jeg får. Så får vi se hvor veien går. Jeg gleder meg til å komme meg litt ut av "mammabobla" og jobbe med å nå nye mål, svarer hun.

SPESIELL TILVÆRELSE: Livet som småbarnsforeldre i Finland var ikke optimalt. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

På gjesterommet

Da Bianca ble født hadde paret bostedsadresse i den finske byen Kouvola. Bonsaksen var kaptein for byens hockeylag, KooKoo.

Norendal og datteren var de to første månedene i Norge, før de flyttet til Finland.

– Oppholdet jeg og Bianca hadde i Finland var så der. Vi koste oss veldig som nybakte foreldre, men før og etter jul var det mer dystert. Det ble mange timer alene. Laget hadde veldig strenge koronarelger. Det var for eksempel ikke lov å være på kafeer. Jeg gikk turer med henne og var inne i leiligheten. Det var så der å leve hockeyfrue-livet, men nå har vi gjort det, sier hun med et smil.

Han hadde igjen ett år av en toårskontrakt da datteren ble født. Allerede før hun ble gravid hadde de vurdert om det skulle bli hans siste periode som hockeyproff i utlandet.

– Da hun ble gravid bestemte vi oss med en gang, tror jeg. Den avgjørelsen var ikke vanskelig å ta, selv om jeg hockeymessig kunne tenke meg å fortsette å bo der borte. Alt har sin tid. Vi er opptatt av at hun skal få vokse opp med familie og venner. Det var var på tide å flytte hjem. Jeg begynner å bli gammel jeg og, sier 35-åringen og smiler.

ENDRET FOKUS: Alexander Bonsaksen har familien i fokus. Hockeyprofilens profftilværelse i utlandet er over. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Han var ønsket med videre av den finske klubben, men kapteinen var ikke i tvil om hva som var best for familien.

– Som toppidrettsutøver er man egoist. Da de var i Finland spilte vi i perioder annenhver dag. Jeg sov på gjesterommet for å få sove, mens hun måtte ta ansvaret alle nettene og holde på med legging. Det var mye hun måtte gjøre, så jeg får prøve å bidra mer nå på sommeren hvor jeg har en mer fleksibel hverdag. sier Bonsaksen.

Hockeybombe

Nyheten om at profilen skulle hjem hadde for lengst nådd det norske hockeymiljøet da Bonsaksen landet på norsk jord.

På mange måter føltes det som om historien allerede var skrevet. Den kongeblå norske hockeygiganten som de på Jordal hadde ventet på at skulle vende tilbake, dro hjem da moderklubben trengte han som mest.

På Jordal hadde en etter en profil gått ut dørene. Bonsaksen kunne komme hjem som en "frelser" og snu den vonde trenden.

Slik gikk det ikke. Norske medier hadde allerede erfart det som så ut til å bli årets norske hockeybombe, men kunne det virkelig stemme?

Frisk Asker kalte inn til pressekonferanse. I deres nye storstue kom Bonsaksen gående. Han hadde vraket moderklubben til fordel for rivalen.

OVERRASKENDE VALG: Alexander Bonsaksen under pressekonferansen i Varner Arena hvor han ble presentert som Frisk Asker-spiller. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Er de ikke forelsket i deg, så må man videre, sa hockeyprofilen den gangen til TV 2 om Vålerengas forsøk på å signere han.

– Hvordan var responsen da nyheten ble kjent?

– Det var litt kaotisk i starten. Det er jo naturlig, men det har gått helt fint. Alle mine venner og nære forstår meg godt. De som spiller der som jeg er god kompis med synes det er synd, svarer backen.

– Har supporterne vært like forståelsesfulle?

– Ja og nei. 90 prosent virker til å synes det er trist og synd. Jeg har forståelse for at supportere kan bli forbanna, svarer Bonsaksen,

Åpen landslagsdør

Få uker før årets VM i Finland meldte profilen forfall til mesterskapet.

– Var det et valg du tok eller noe du måtte gjøre?

– Jeg kunne kanskje pushet det, men da er jeg redd for at det kunne gått gærent. Jeg pushet det det ganske hardt gjennom sesongen, svarer hockeyspilleren.

Han ble underveis i sesongen straffet for at han ikke tok seg god nok tid før han vendte tilbake til isen etter hofteoperasjoner.

En overbelastning i lysken ble "straffen".

– Jeg pushet det hele veien. I sluttspillet hadde vi et ekstremt tett kampprogram, så jeg tok smertestillende i et par måneder for å fullføre sesongen. Det var et vanskelig valg å takke nei til landslaget. Jeg har en ekstrem stolthet ved å spille for landslaget. Den telefonen til Petter Thoresen (daværende landslagssjef) hvor jeg sa at jeg ikke kunne bli med, var tøff. Det er alltid tøft å melde forfall, sier han.

– Hvordan ser din fremtid på landslaget ut nå?

– Nå har jeg mest fokusert på det å bli hundre prosent igjen og være i knallform til neste sesong. Jeg er aktuell jeg, altså. Det er ikke sånn at jeg har gitt meg på landslaget. Jeg har ikke gitt meg, svarer han.

Bonsaksen har snakket med den nye landslagssjefen, Tobias Johansson. Han omtaler samtalen som bra. Profilen synes prosjektet virker lovende.

ÅPENT: Alexander Bonsaksen og Silje Norendal vil gi datteren full frihet til å selv velge om hun vil drive med idrett. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

For en måned siden opererte han kneet. Arrvev ble klippet bort. Han trener nå for fullt igjen.

En ny idrettsstjerne?

Med to foreldre som begge har nådd langt som idrettsutøvere er det ikke utenkelig at datteren har fått gener som gjør det mulig å lykkes på idrettsbanen.

– Blir hun snowboardkjører eller ishockeyspiller?

– Hun skal ikke bli ishockeyspiller, hvert fall. Jeg tror ikke det blir snowboard heller, svarer moren.

– Jeg har lyst til at hun skal begynne med tennis. Tennis er fint, svarer han.

– Hvorfor tennis?

– Jeg digger jo tennis. Det er en kul sport. Ofte er det på varme plasser. Kanskje må vi dra på treningsleir til Spania, svarer han.

HJEMME: Silje Norendal og Alexander Bonsaksen har kommet hjem til Norge uten planer om et nytt utenlandseventyr. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Da må hun fort flytte til Spania når hun er 16 år, følger Norendal opp.

– Det gjør ikke noe det heller, sier han og smiler.

– Hvis du blir idrettsutøver kan det hende du får en litt overivrig mamma og pappa, sier hun og ser mot datteren.

– Det tror jeg faktisk bare er deg. Jeg tror det går fint med meg, svarer han.

– Jeg tror mamma fort kan bli litt revet med, sier Norendal før de leker videre i sommervarmen.