Pave Frans med bisarr oppfordring til mødre

Flere frustrerte mødre har bedt Pave Frans om hjelp for et spesifikt problem – svaret de fikk var ikke forventet.

Under en gudstjeneste, som markerte det tiende møtet for World Meeting of Families, kom pave Frans med et foreldreråd utenom det vanlige.

Flere overbeskyttende mødre hadde uttrykket at de var bekymret for sine voksne sønner som ikke ville flytte hjemmefra og gifte seg.

Hans beste og enkleste råd til dem var at de skulle slutte å stryke sønnenes skjorter, skriver The Independent.

– Ikke velg den enkleste vei

– Men Signora, ikke stryk skjortene hans, gjør det første grepet ved å sende ham ut, la ham forlate redet, sa paven under messen.

Tematikken ble tatt opp etter at flere katolske mødre hadde bedt pave Frans om å snakke sønnene deres til fornuft.

Noen av mødrene fortalte også paven at deres sønner, som nærmet seg 40 år, fortsatt ikke hadde giftet seg og bodde hjemme.

Pave Frans bekreftet til forsamlingen i Vatikanstaten at flere unge menn ikke har mot til å gifte seg, og ofte har det litt for behagelig hjemme hos sin mor.

Hans oppfordring til de unge, ugifte mennene var å ikke alltid velge den enkleste veien ved å dra til sine mødre i vanskelige tider.

– Nei, fortsett med denne modige sjansen. Det vil være vanskelige øyeblikk, harde øyeblikk, men man kommer seg alltid videre, sa paven.

Familiekjærlighet

Også deres beskyttende mødre ble bedt om å oppmuntre sine sønner til å forlate redet og gifte seg.

Da ble mødrene bedt om å gi mer slipp på barna sine, og ikke gjøre det for komfortabelt hjemme når de ble voksne.

Pave Frans ytret også hvor viktig familiekjærlighet var for å hjelpe barna sine ut i verden.

– Familiekjærlighet presser barnet til å fly - det lærer dem å fly og presser dem til å gjøre det, fortalte paven under gudstjenesten.

Abort

Ifølge The Independent skal paven skal også ha hintet om hva han mener om abort-situasjonen i USA under messen.

Selv om han aldri brukte ordet «abort», sa Pave Frans at han fordømmer egoistiske valg som hindrer ønsket om å bringe nye liv til verden.

Paven ba folk også om å ikke la seg bli forgiftet av egoisme, individualisme, dagens kultur med likegyldighet og sløsing, og som et resultat mister sitt eget DNA. Pave Frans har alltid uttrykket at han er mot abort.