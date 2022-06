Norge sender våpen til Ukraina

Norge og Storbritannia samarbeider om donasjon av langtrekkende rakettartilleri av typen MLRS til Ukraina. Det bekrefter forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på Nato-toppmøtet i Madrid onsdag.

– Vi må fortsette vår støtte til Ukraina slik at de kan fortsette sin kamp for frihet og selvstendighet. Det trengs mer våpen, og dette er et en høyt etterspurt kapasitet for Ukraina som vi ikke hadde fått til uten et tett samarbeid med Storbritannia, sier Gram.

– Betydelig bidrag

Norges MLRS-våpen står på lager, og donasjonen er vurdert å være forsvarlig i forhold til egen beredskap. I første rekke vil det bli donert tre vogner.

– Dette er et våpen som har rekkevidde og presisjon, og som derfor er et betydelig bidrag, sier Gram.

Donasjonen er et samarbeid med Storbritannia, som utleverer artilleriet direkte til Ukraina. De norske artilleriene går til Storbritannia.

– Våre skyts krever omfattende oppgradering derfor har vi blitt enige med britene om at de mottar norske skyts slik at de kan sende noen av sine til Ukraina. Dette er et eksempel på godt samarbeid mellom allierte, sier forsvarsministeren.

Statsminister Jonas Gahr Støre forteller til TV 2 at grunnen til oppgraderingsbehovet er at utsytingsplattformene tidligere er brukt for klasevåpen, som Norge og flere land har forbudt.

Storbritannia sine eksemplarer er allerede oppgradert.

BEDT OM VÅPEN: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har gjentatte ganger bedt om langtrekkende artilleri fra Nato. Foto: Ludovic Marin / AFP / NTB

Donerer også granater

Regjeringen har videre besluttet å donere 5000 granater til Ukraina. Disse kommer i tillegg til de 5000 granatene som allerede er gitt.

– Det er essensielt å sørge for at Ukraina har ammunisjon til de våpensystemer som allerede er levert, sier forsvarsminister Gram.

Lettet over Tyrkia-avtale

Tirsdag kom Sverige og Finland til enighet med Tyrkia om betingelsene for Nato-medlemskap. Det mener Støre er viktig for toppmøtet som nå skal holdes.

– Jeg er bare utrolig lettet. Det ville være veldig, veldig nedslående å gå inn i et Nato-møte med dette som et uløst spørsmål som vil trekke alle andre sider ned, sier Støre til TV 2.

Statsministeren sa også at han håper på en rask innlemmelse for Sverige og Finland, og at han har invitert de nye Nato-partnerne til Oslo i august.