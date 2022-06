Tourmanager: – På grensen til idioti å utelate ham

Spill Tourmanager her!

I løpet av de fire ukene med Tour de France på TV 2 kjemper tusenvis av managere om å gå helt til topps, enten i venneligaer eller totalt i landet. Og det beste av alt: Det er gratis å delta.

De som har vært med før kjenner reglene. Kort fortalt får man 100 millioner virtuelle kroner til rådighet. For disse pengene setter man sammen et lag med sykkelryttere i forskjellige kategorier. Rytterne belønnes først og fremst etter plasseringer på etapper. Så er det også muligheter til å plukke poeng på innlagte spurter, kategoriserte fjell og for å overta diverse trøyer. Og ikke glem at rytterne dine får en liten poengbonus når lagkompiser vinner etapper. Du har 25 bytter som du fritt kan bruke underveis i Tour de France. Reglene får du oversikt over her.

Årets Tour starter i Danmark. Der venter først en kort tempo, før det blir to flate etapper hvor sidevind kan bli en faktor som spiller inn. Deretter skal sirkuset videre til Frankrike. Den femte etappen kan bli avgjørende både i Tourmanager og i sammendraget. Elleve brosteinspartier skal forseres før rytterne kommer til Arenberg.

Hva bør man tenke på når man velger ut et lag?

Spurtere og kapteiner får poengene sine doblet. For temporyttere og klatrere gjelder tregangen. Poengene til hjelperyttere og ungdomsryttere ganges med fire. Om man treffer blink med en av disse, er veien til toppen i Tourmanager kort. Vær også litt obs på eierandel. Om 80 prosent av spillerne har Mathieu van der Poel på laget og du går uten, vil det svi skikkelig den (eller de) etappene han gjør det helt store.

Det er få etapper som passer for de rene spurterne i årets Tour. Derfor kan det være lurt å ha med ryttere som plukker jevnt med poeng underveis.

I spurtkategorien er det vanskelig å komme utenom Wout van Aert. Man leker med livet om man tar sjansen på å droppe ham fra laget. Faktisk er det på grensen til idioti å utelate ham.

FAVORITT TIL POENGTRØYE: Wout van Aert. Foto: DAVID STOCKMAN

Fabio Jakobsen og Jasper Philipsen er to raske herremenn som vil kjempe i toppen den første uken. Ser man etter en litt billigere løsning kan Mads Pedersen være et godt alternativ. Dansken vil nok være supermotivert på hjemmebane, og er en mann som behersker både tempo og brostein.

Blant kapteinene er Tadej Pogacar den store favoritten. Han har vist seg som en sterk temporytter, men spørsmålet er om han tar nok poeng i starten til å forsvare prisen. Det kan godt være midlene kan brukes bedre andre steder de første dagene. Uansett vil det aldri være feil å ha Pogacar på laget. Primoz Roglic har vist gryende form og er hakket billigere. Når man nærmer seg fjellene skal man også se opp for Aleksandr Vlasov. Russeren har vist fryktinngytende form denne sesongen. Pierre Latour og Louis Meintjes er budsjettalternativene i denne kategorien.

OUTSIDER: Aleksandr Vlasov har vært i strålende form denne sesongen. Foto: FABRICE COFFRINI

Blant klatrerne er Jonas Vingegaard en mann mange har gode Tourmanager-minner med. Dansken er i godt slag, og vil være en populær mann når det nærmer seg fjellene. Vingegaard er også en meget sterk temposyklist, så se ikke bort fra at han kan blande seg inn i toppen allerede på første etappe. Det samme gjelder Geraint Thomas. Waliseren vant Sveits rundt sammenlagt etter en forrykende avslutningstempo. Lagkompisen Dani Martinez vil være en farlig mann i fjellene. Man finner fort ut hvilke Ineos-ryttere som henger med når de store kanonene virkelig dunker løs på hverandre. Det finnes også billige alternativer i denne priskategorien. Patrick Konrad samlet masse poeng i fjor, og Felix Großschartner er i sitt livs form. Michael Woods og David Gaudu er gode alternativer når det nærmer seg fjell. Etappe 6 og 7 kan passe bra for denne duoen.

FUTT I BEINA: David Gaudu kan både klatre og spurte bra i tøffe avslutninger. Foto: MARCO BERTORELLO

Blant temporytterne er utvalget mindre. Filippo Ganna er favoritt på første etappe. Kasper Asgreen, Stefan Küng og Mattia Cattaneo vil nok også være topp 15. Kanskje slår Magnus Cort Nielsen til på hjemmebane? Cattaneo viste i fjor at han klatrer meget bra. Han har heller ingen kaptein han må hjelpe, noe som taler i hans favør når vi nærmer oss fjellene.

Blant ungdomsrytterne er også utvalget begrenset. Andrea Bagioli vil nok få en ganske fri rolle på de kuperte etappene. Brandon McNulty er sterk på tempo, men må nok gjøre en jobb for Pogacar utover i rittet. Stefan Bissegger er tempospesialist og har nok satt en tjukk rød ring rundt første etappe. De unge skandinavene Andreas Kron og Andreas Leknessund vil få sine bruddmuligheter utover i rittet. Treks Quinn Simmons er et godt alternativ blant de billigste ungdomsrytterne.

I hjelperytter-kategorien er det flere interessante navn. Van der Poel er den åpenbare eneren. På etappe 4, 5 og 6 blir han en meget farlig mann. På de paddeflate etappene kjører laget for Philipsen. Mohoric, Kämna og Schachmann er dyre og gode poengplukkere som fort kan vise seg å bli et must. Bora-laget er uhyre sterkt, men se an hvordan de kjører og hvem som må være bodyguard for Vlasov. I de bratteste fjellene er Dylan Teuns og Ruben Guerreiro vinnerkandidater. Lutsenko og Padun er dark horses som plutselig kan finne storformen. Se heller ikke bort fra at Yves Lampaert kan kjempe helt i toppen på både etappe 1 og 5.

DYR MORO: Mathieu van der Poel kan gi god valuta for pengene. Foto: LUCA BETTINI

Blant de billige alternativene kan både Vuillermoz og Daryl Impey ha et toppresultat i seg. Taco van der Hoorn og Anthony Perez er bruddvillige ryttere som kan raske med seg mange poeng om det blir nøling i hovedfeltet.

Sportsdirektører får en flat poengsum, og det er kanskje mulig å spare litt penger med å finne en billigere løsning har får å få økonomien til å gå opp. Quick-Step og Jumbo-Visma er de tryggeste valgene om man velger dyrt. Kanskje det kan være god verdi i å velge Bahrain- eller EF Education-direktør.

Da gjenstår det bare å ønske alle Tourmanagere lykke til. Flere sykkelnettsteder, som Inrng.com og Feltet.dk, legger ut gode analyser av etappene i forkant. Bruk disse aktivt, så har du et lite overtak på vennene dine.

