Fotballryktene: – Gjør helomvending

Chelsea snyter Arsenal for juvel, mens Manchester United nærmer seg flere signeringer. Her er onsdagens fotballrykter.

Leeds-profil Raphinha, som Arsenal lenge har vært ute etter, skal nå ha blitt snappet opp av Chelsea.

The Telegraph skriver at det er enighet mellom klubbene og at det bare gjenstår personlige betingelser.

De erfarer at London-klubben må ut med 570 millioner norske kroner for å sikre seg brasilianeren. Mikel Arteta har likevel fortsatt Gabriel Jesus-overgangen under kontroll.

Ifølge overgansspesialist Fabrizio Romano har spissen vært på medisinsk test, og en offisiell bekreftelse er ventet.

Mohammed Salah står overfor sitt siste år i Liverpool, ifølge Mirror. Avisen skriver at 30-åringen er forventet å forlate Merseyside-klubben etter at kontrakten går ut ved sesongslutt i 2023.

Tottenham trapper opp jakten på Richarlison og tilbyr Steven Bergwijn i retur, men Everton skal ikke ha vært fornøyd med tilbudet, melder The Telegraph.

Spurs er også favoritter til å lande Barcelona-stopper Clement Lenglet, hvor også italienske Roma er på banen, skriver London Evening Standard.

Manchester United og Feyenoord er enige om en overgang for venstreback Tyrell Malacia til en verdi av 175 millioner kroner, ifølge anerkjente The Athletic.

United-manager Erik Ten Hag håper at den forventede signeringen av Barcelonas Frenkie de Jong vil overbevise danske Christian Eriksen til å komme til Old Trafford, hevder Star.

Forhandlingene med De Jong skal nemlig ha kommet til et videre stadiet, ifølge flere medier.

Blant dem Sky Sports, som skriver at midtbanegeneralen kommer til å koste Manchester-klubben om lag 672 millioner kroner.

Angel Di Maria har sagt ja til Juventus og skriver under på en ettårskontrakt, skal man tro GOAL. Argentineren, som Barcelona skal ha vært interessert i, har nå bestemt seg for Italia.