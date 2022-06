DOHA: Fotballpresident Lise Klaveness erkjenner at det har vært et tøft døgn i Qatar, der UEFA-delegasjonen har turt å snakke om de vanskeligste temaene med VM-arrangøren.

Det startet med at Klaveness ble nektet ombordstigning på flyet til Doha mandag ettermiddag.

Men da den norske fotballpresidenten endelig ankom VM-byen, fikk hun valuta for de dyre billettene som måtte bookes for at hun kunne delta fysisk på møtene ved Intercontinental Hotel i Doha sentrum.

Hun er tydelig på at det er viktig å være tilstede - og vise at Norges Fotballforbund mener alvor.

ENDELIG I DOHA: Lise Klaveness på vei inn i fysiske møter tirsdag morgen sammen med representanter for det danske fotballforbundet og Uefa. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Vi har ikke rukket å konkludere enda, men man går der det gjør vondt, man snakker om det som er vanskelig, sier Klaveness til TV 2 sent tirsdag kveld.

Det vonde og vanskelige er et migrantsenter for arbeidsinnvandrerne, rettsikkerheten til LHBTQ-personer og kompensasjonsordninger for de som allerede har lidd for menneskerettighetsbrudd.

– Jeg snakker om hvordan vi ser på det i Norge hvis vi skulle deltatt. Risikoen vi kanskje utsetter homofile for her i landet hvis det settes mye trykk på det underveis, forteller Klaveness.

– Men det er jo ikke slik at man kommer i mål med dette.

Samtidig opplever hun at store endringer har skjedd.

– Vi må anerkjenne de endringene som har skjedd, ellers får vi ikke samarbeidsvilje eller rom for å diskutere videre.

– Tror ikke de blir ferdig

I VM-byen skulle egentlig mesterskapet vært i gang dersom det hadde vært et «normalt» VM. Men på grunn av varmen – som mandag var 52 grader på dagtid – har det blitt utsatt til november.

KORT TID IGJEN: Det er bare måneder igjen til fotball-VM i Qatar. I Doha jobbes det på spreng for å få alt klart. Foto: Marte Christensen / TV 2

Fortsatt er det stor byggeaktivitet for å få ferdig alt slik at ørkenstaten kan skinne om få måneder – noe foregår også på dagtid i heten. Til tross for at det ikke er lov.

Tidligere har TV 2 omtalt hvordan sikkerhetsvakter, som Marquis fra Kenya, måtte jobbe utendørs i 50 varmegrader.

– For VM arrangøren haster det nok mest å få konstruksjoner og alt i mål på en trygg måte. For oss i UEFA-gruppen er det å finne ut og høre konkret hva som gjøres for å implementere lovendringene, som er ganske store. Eksempelvis å beskytte arbeidere når det er veldig varmt, sier Klaveness.

TV 2 har gjentatte ganger forsøkt å få VM-komiteen i tale, men har fått avslag på våre forespørsler.

Rett utenfor Doha sentrum ligger finalearenaen Lusail - denne ønsket TV 2 å besøke og filme på nært hold, men fikk ikke tillatelse av VM-komiteen på grunn av arbeid som fortsatt pågår.

LUSAIL: Stadion hvor VM-finalen skal spilles. Foto: Marte Christensen / TV 2

Med i underkant 150 dager til avspark, blir VM-vertene klare i tide?

– Jeg er veldig sikker på at de vil gjøre alt for å få det på plass. Dette er Qatar, forteller en tysk jente TV 2. Hun jobber som lærer i landet og har bodd her i fire år.

UENIGE: Venninnene er ikke samstemte i hvorvidt Doha er klar når VM-starter. Men at mye byggearbeid gjenstår, er de enige om. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Jeg tror ikke de blir ferdig, hvis du ser rundt deg er det fortsatt mye bygningsarbeid og infrastruktur som gjenstår, sier hennes venninne, som også er en kollega.

At bygningsarbeider gjenstår er den norske fotballpresidenten mindre opptatt av.

Langt fra hverandre

– De tre forholdene som vi prioriterer er et permanent senter der arbeidere kan gå å få rettshjelp, bygge et nettverk og føle seg trygge, og å få på plass mekanismer sikrer kompensasjon for de som har lidd overlast.

– Også er det utrolig vanskelig diskusjonene og samtalene rundt LHBTQ-spørsmålene, der står man jo langt fra hverandre.

Det siste punktet det har også vært en stor del av møtene i Qatar.

– Opplever du at UEFA står samlet i presset?

– Ja, det er nyanser i landene, noen er kritiske og kanskje mer fremme i skoene, og noen mer bakpå, men innholdet er vi sammen om.

– Hvordan ser du for deg at VM kommer til å gå?

– Per nå så har jeg ikke det helt klart for meg, for vi er så i dette arbeidet med å jobbe og bruke presset for å få på plass helt konkrete ting, så det har jeg faktisk ikke helt tenkt på.

VANSKELIG: TV 2 møter Klaveness på hotellet der hun har sittet i møter hele dagen. I resepsjonen henger bilder av emiren av Qatar og hans far. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Hvor realistisk er det å få til kompensasjoner for de som har lidd av menneskerettighetsbrudd?

– Det er vanskelig, veldig vanskelig. Det er et poeng at det er lang avstand, for å kunne ramme det inn for Qatar, for FIFA, for alle. Men det er mulig. Og da må vi bare jobbe på.

– Hvordan vurderer du risikoen for at migrantarbeidere vil dø før VM, på grunn av varme eksempelvis?

– Det er vanskelig for meg å mene noe om, og jeg skal være forsiktig med å gjøre vurderinger jeg ikke er kvalifisert til. Nå har jeg en plattform og en stemme der jeg prioriterer tre ting. Men selvsagt er vi opptatt av å dokumentere at det er mekanismer som hindrer at det ikke blir stress før VM når det er varmt og store konstruksjoner.

– Hva er du mest fornøyd med etter disse dagene?

– At vi får anledning til å snakke om det som er vanskelig, selv om det er to ulike kulturer. Så er det selvsagt frustrerende at avstanden er litt lang på enkelte punkter.

Ingen kontakt med FIFA-toppene

Avstanden til FIFA-toppene er også lang, for Klaveness, etter den kontroversielle talen på kongressen.

Tirsdag omtalte Aftenposen at det ikke har vært kontakt siden hun gikk på talerstolen.

– Jeg vet ikke om det har noe med talen å gjøre. Men det var mye dialog i forkant, forteller hun.

TALEN: Lise Klaveness på talerstolen på FIFA-kongressen. Foto: Nick Potts

Etterpå har ikke president Gianni Infantino eller andre i FIFA-ledelsen gitt lyd fra seg.

– Her nede har de vært tilstede med sine representanter for menneskerettigheter. Og det er åpne og det er reelle samtaler.