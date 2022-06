USA-ekspert: – Dette kan være spikeren i kista for Trump

Cassidy Hutchinson har trolig vært kronvitne i etterforskningen rundt Kongress-stormingen 6. januar 2021.

Hun er tidligere assistent til Trumps stabssjef Mark Meadows og jobbet tett med Trump og Trump-administrasjonen.

USA-ekspert Eirik Bergesen mener Hutchinson kan være granskingskomiteens «deep throat», og at vitnemålet er en innsideberetning av de sjeldne. Han mener dette kan være slutten på den politiske karrieren til Trump.

– De har bevist det de aldri fikk bevist i riksrettssaken: at Trump visste om og oppfordret til kongress-stormingen- Dessuten ble det bevist at han visste at demonstrantene var bevæpnet, sier Bergesen til TV 2.

Detaljene i forklaringen hennes tegner et bilde av en president helt uten selvkontroll. Her er noen hovedpunkter:

Han skal ha krevd at politiet slapp folk inn uten å sjekke dem for våpen.

Han hadde hele tiden plan om å gå til Capitol sammen med tilhengerne sine, og ble rabiat da Secret Service hindret ham fordi det var for farlig.

Han grep tak i rattet i bilen og ville ta over styringen mens han strek: «Jeg er presidenten, for faen».

Han fløy i strupen på livvakten som hindret ham i å ta kontrollen på bilen.

Tilbake på Det ovale kontor kastet han i raseri lunsjen i veggen

Han gjorde ingenting da han fikk beskjed om at bevæpnede demonstranter var på vei mot Capitol

Han mente visepresident Mike Pence fortjente å bli hengt av demonstrantene.

Hutchinson forteller blant annet om møter hun var med Meadows på i dagene før 6. januar, blant annet et spesifikt møte med Trumps advokat Rudy Giuliani 2. januar.

– «Det er mye som skjer, Cass, men jeg vet ikke, ting blir kanskje skikkelig, skikkelig ille 6. januar», forteller Hutchinson at Meadows sa til henne.

– Den kvelden var den første gangen jeg husker at jeg følte meg redd og nervøs for hva som kunne skje 6. januar, fortsatte hun.

Bergensen sier at forklaringer viser at Trump, og noen i hans innerste krets, visste at det kom bevæpnede demonstranter for å storme Capitol, samt at Trump faktisk planla å marsjere sammen med demonstrantene.

Tidligere i høringen er det også bevist at alle i Trumps nærmeste administrative krets visste at valget var rettferdig og at Trump løy om jukset.

Bergesen mener saken begynner å ligne Watergate, hvor det republikanske partiet og velgerne etter lang tid gikk lei i takt med at bevisene hoper seg opp.

– Jeg tror ikke republikanerne, og deres velgere, orker enda mer av dette ukontrollerte sirkuset, sier Bergesen.

Trump har i forklaringer i etterkant av stormingen forklart at han kun mente det metaforisk da han ba tilhengerne gå til Capitol for å ta makten tilbake. Dagens vitnemål forsterker påstandene om at Trump hadde helt klare intensjoner om å gå til Capitol sammen med dem.