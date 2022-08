Golfprofilen røyker under turneringer og sponses av omstridt kjede

Amerikaneren er sett på av mange som ganske utradisjonell i stilen fra før, men det var under årets PGA Championship i mai at 56-åringen virkelig fikk golf-fansen til å sperre opp øynene.

I løpet av 18 hull på majorens åpningsdag trøkket den tidligere PGA Championship- og US Open-vinneren i seg 21 sigaretter, seks pakker med peanøtt M&Ms (nesten 1500 kalorier, journ.anm.) og tolv colabokser.

Daily Mail er en av mange medier som har omtalt golferens mildt sagt kalorifulle vaner.

Som eneste i feltet fikk Daly spesialtillatelse til å gjøre golfbil, på grunn av problemer med hofta.

RØYKSUGEN: John Daly med en av det som skal være totalt 21 sigaretter i løpet av åpningsrunden av PGA Championship i år. Foto: DAVID CANNON

Kalte opp sønnen etter seg selv

Etter at runden på +2 var et faktum, dro Daly rett til sin trofaste sponsor gjennom to tiår, Hooters, for å gyve løs på middag. Hooters-kjeden er verdenskjent for sine lettkledde kvinnelige servitører.

Hooters er også nylig inngått et samarbeid med 56-åringens sønn, som har fått navnet John Daly II.

– Det er en fin avtale for meg og sønnen min, siden vi begge elsker Hooters-mat, sa John i forkant av en turnering i Texas tidligere i år.

I et intervju med Golf Channel i mars advarer han alle andre, bortsett fra sin egen sønn, om å bli en kopi av ham selv.

– Hvis du ser på meg som et forbilde ... Gjør du det motsatte kommer du til å lykkes i livet, sa han.

Skal en tro eldste utgave Daly er næringsinntaket langt på nær så høyt som det har vært. Han har vært åpen om sin alkoholavhengighet og snakket ærlig om at han spiste på fastfoodkjeden McDonalds tre til fire ganger daglig.

Senere har altså alkoholavhengigheten blitt til en forkjærlighet for leskedrikken Coca-Cola.

56-åringen har slitt med store skulderplager, samt blærekreft på sine eldre dager.

Daly har også opplevd intet mindre enn fire skilsmisser.

Under sesongens siste major, ærverdige British Open på St. Andrews, stilte han opp i Hooters-bukser under en av rundene, med sin sønn som caddie.

SOM FAR SOM SØNN: I hvert fall når det kommer til navnet, sponsor og valg av idrett. Foto: Scott Audette RØYK OG GOLF: Med knæsj oransjefargede Hooters-bukser deltok John Daly i den 150. utgaven av The Open. Foto: PAUL CHILDS

Gamblet bort over en halv milliard norske kroner

Også golfens aller største stjerne har bitt seg merke i Dalys Cola- avhengighet. Under en glohet turnering i Texas, hvor Woods spilte i gruppa bak 56-åringen, spurte Woods om hvor mye vann Daly hadde fått i buken.

– Ingen. Jeg har drukket tretten diett-Cola, lød svaret fra Daly.

Han har tidligere frontet sin avsky - mot vann.

– Jeg hater vann. Jeg takler ikke å drikke det.

Tilbake til Hooters-middagen etter runden i Players Championship i år, var Daly langt på nær utslitt etter en lang dag på golfbanen.

Daly ble observert spillende på kasino, selv om han tidligere har spilt bort over 500 000 amerikanske dollar - godt over en halv milliard norske kroner.