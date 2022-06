Tyrkia sier ja til svensk og finsk Nato-medlemskap

Det store Nato-toppmøtet i Madrid er i gang, og en av de store temaene på agendaen er konflikten mellom Tyrkia, Sverige og Finland.

Kaos

De to sistnevnte har som kjent søkt medlemskap i forsvarsalliansen, men prosessen har blitt sinket av at Tyrkia stiller seg negativt til at de to nordiske landene blir en del av Nato.

MØTTE ERDOGAN: Magdalena Andersson møtte tirsdag Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan under Nato-toppmøtet. Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Tirsdag kveld signerte Sverige, Finland og Tyrkia et felles dokument.

Der ble det kjent at Tyrkia snur, og sier ja til et svensk og finsk medlemskap i Nato.

Opplysningen bekreftes av den finske presidenten, ifølge Reuters.

– Nært forestående

Niinistö sier at gjennombruddet kom etter at de tre landene besluttet å signere et felles memorandum «for å utvide deres fulle støtte mot trusler mot hverandres sikkerhet», sier presidenten ifølge nyhetsbyrået.

– De konkrete trinnene for vår tiltredelse i Nato vil bli avgjort av de Nato-allierte i løpet av de neste to dagene, men den avgjørelsen er nå nært forestående, sier presidenten i en uttalelse.

– Jeg er glad

Niinistö sier at han nå gleder seg over å fullføre Finlands Nato-prosess.

– Jeg ser nå frem til fruktbare samtaler om Finlands rolle i Nato med våre fremtidige allierte her i Madrid, avslutter presidenten.

Tirsdag kveld møter Nato-sjef Jens Stoltenberg pressen.

– Jeg er glad for å bekrefte at vi nå har blitt enige, sier Stoltenberg.

FORNØYD: Nato-sjef Jens Stoltenberg var tydelig fornøyd etter å ha kommet til enighet med Tyrkia. Foto: Bernat Armangue / AP

Nato-sjefen ønsker å takke Erdogan, Andersson og Niinisto for de konstruktive samtalene.

– Nato har alltid klart å finne en felles grunn og løse våre forskjeller, sier Stoltenberg.

– Enda sterkere

Norges statsminister Jonas Gahr Støre omtaler dette som en historisk dag.

– Med Sverige og Finland i Nato får vi en enda sterkere forsvarsallianse i Europa, det har aldri vært viktigere. For oss i Norge betyr dette et tryggere og sterkere forsvarssamarbeid med våre naboland i nord, sier Gahr Støre til TV 2.

– Fikk det vi ville ha

Tyrkia «fikk det de ville ha» fra samtalene med Sverige og Finland, heter det i en uttalelse fra den tyrkiske presidenten.

– Tyrkia har gjort betydelige framskritt i kampen mot terrororganisasjoner, heter det i den tyrkiske uttalelsen tirsdag kveld.