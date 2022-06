Riksmekleren: – Vanskelig mekling

– I alle meklinger er det fare for streik, det er det også i denne meklingen, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland til TV 2.

Meklingsfristen mellom SAS og flyselskapets piloter går ut ved midnatt natt til onsdag.

Da riksmekleren møtte pressen utenfor Näringslivets hus i Stocholm, like etter klokka 21 tirsdag kveld, var det ingen enighet om en løsning mellom partene.

– Det er en vanskelig mekling, sa Ruland, som påpeker at det ikke er uvanlig at mekling går på overtid.

Men om partene ikke klarer å komme til enighet, blir SAS-streiken en realitet – midt i høysesongen for flyreiser.

Rammer 45.000 passasjerer

Fagorganisasjonene har varslet at mellom 900 og 1.000 SAS-piloter i de skandinaviske landene, deriblant 402 i Norge, er klar for å streike.

Opp mot 45.000 SAS-passasjerer vil kunne rammes hver dag.

En gjennomgang gjort av NTB, viser at 76 prosent av SAS-avgangene fra Gardermoen onsdag trolig innstilles ved streik.

Dette er partene...

Det er ikke lett å ha tunga rett i munnen når en skal omtale partene som er involvert i meklingen. Men:

De norske SAS-pilotene frontes av fagorganisasjonene Norske SAS-flygeres Forening (NSF) og Scandinavian Norge Flygerforening (SNF). NSF, som er en del av Parat, ledes av Jan Levi Skogvang, mens SNF er en LO-forening som ledes av Roger Klokset.

De danske pilotene representeres av Dansk Pilotforening (DPF), og svenskene av Svensk Pilotförening (SPF).

Til sammen utgjør de SAS Pilot Group (SPG), ledet av Martin Lindgren, som står samlet mot arbeidsgiver SAS.

... og konflikten

I kjernen av konflikten med pilotene står SAS sin opprettelsen av to bemanningsselskaper: SAS Link og SAS Connect.

De to datterselskapene ble opprettet under pandemien, samtidig som rundt 560 SAS-piloter mistet jobben.

SAS-pilotene hevder selskapet forsøker å sno seg unna sine forpliktelser til å hente de oppsagte pilotene tilbake igjen.

SAS avviser dette og hevder selv at selskapet føyer seg etter alle inngåtte avtaler.

«Ødeleggende» for selskapet

Kommunikasjonsdirektør Karin Nyman hos SAS Foto: SAS / PRESSEBILDE

Kommunikasjonsdirektør Karin Nyman hos SAS sier de håper å unngå konflikt.

– Vi håper naturligvis at vi skal nå en løsning, og at det ikke blir en konflikt i natt.

– Hva er håpet basert på?

– Det er hvor ødeleggende det ville være for våre kunder, og hvor ødeleggende det ville være for selskapet, sier hun.

Videre påpeker hun at det har vært harde to år for flyselskapet, hvor deler av flyflåten har måtte stå stille på bakken.