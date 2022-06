Brøt sammen midt i låten: – En sorg

Skytingen som fant sted på Per på Hjørnet og London Bar natt til lørdag har rystet hele landet. En rekke Pride-markeringer er blitt avlyst. Samtidig har mange brukt sosiale medier for å vise sin støtte til det skeive miljøet.

Artist Sondre Justad (31) er en av disse. Et klipp av nordlendingen som tok til tårene ved sørgegudstjenesten i Oslo domkirke ble sett av tusenvis av nordmenn. I et nytt innlegg på Instagram forklarer artisten hva som skjedde, da følelsen tok overhånd midt i låten.

– Det har vært en lang vei til her vi er i dag. Indre og ytre kamper, ydmykelse, mobbing, vold og drap. Avkall på vennskap og familierelasjoner. Men herregud så mye kjærlighet, sterke bidrag til mangfoldet og ny innsikt.

I innlegget deler han sine tanker og følelser etter helgens traumatiske hendelser.

Han skriver blant annet at: «Noen av de modigste menneskene jeg vet om er skeive som har turt å være tro mot det de føler, selv om det ofte har kostet dem mye».

Justad påpeker at det er de som har banet vei, beriket verden og gjort det mye enklere for ham.

– Det er jeg evig takknemlig for, skriver han.

Sørget med hverandre

Under søndagens sørgegudstjeneste var artisten til stede for å synge. Det ble en sterk opplevelse for han. I innlegget skriver han at

– Sorgen jeg kjente på i kirken var sammensatt.

Han beskriver det med at det handlet om tapene, de skadde, de som kjente det på kroppen den natta, frykten for at noen han kjente var i området, sin egen drakamp og alle de som ikke har kommet like langt enda.

Får masse ros

Det er flere som roser Justad for å dele disse tankene. I kommentarfeltet er det mange som viser sin støtte:

– Du er et så stort forbilde for mange @sondrejustad. Nydelig og rørende sang i domkirken, skriver en av kontoene.

– Veldig sterk opptreden i kirka. Du rører og hjelper mange med din sårbarhet og åpenhet. Heier på deg, skriver en annen.

VIKTIG: Hegseth har vært mye i media for å snakke om viktigheten av Pride. Foto: Ola Vatn / NTB

Også journalist og VGTV-profil Morten Hegseth (36) har kommentert innlegget med to hjerter.

Hegseth har selv snakket mye i media etter skyte-hendelsen, og har blant annet understreket viktigheten av Pride-feiring.

Bekreftet kjæreste

Det var i mars at Justad kunne avsløre at han var i et forhold. Han la da ut et innlegg på Instagram med en lang tekst.

Der skrev han blant annet at han og kjæresten møttes i begynnelsen av pandemien, etter at han likte et bilde av den hemmelige mannen på Instagram.

De begynte så å snakke over direktemeldinger på appen, før de noen dager senere bestemte seg for å ta praten på FaceTime. Etter en måned møttes de for første gang.

Vanskelig å akseptere

For Justad har det vært vanskelig å akseptere egen legning. I innlegget sitt skriver han blant annet at: «Personlig har jeg ikke hatt lyst til å kjenne en tiltrekning mot gutter, funnet omveier og prøvd å fyll tomrommet med andre meningsfulle ting.»

Han skriver så videre at kjærligheten alltid vil gjøre alt den kan for å trenge seg gjennom, og han avslutter innlegget med å skrive:

– Men vi må virkelig huske på at de fleste i landet vårt støtter, forstår at kjærlighet er kjærlighet og at det ikke e noe man trenger å frykte.

God Kveld Norge har vært i kontakt med Justad sin manager, som gir tillatelse til at innlegget blir gjengitt.