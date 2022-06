Mehl om ulike Pride-regler: – Forstår at det er frustrerende

I Mo i Rana var det for farlig å arrangere solidaritetsmarkering. I Trondheim var det trygt. Justisministeren sier derimot at trusselnivået er det samme over hele landet.

Mandag anbefalte Politidirektoratet at alle pridearrangementer i hele landet utsettes. Likevel ble et arrangement i regi av Trondheim-Pride avholdt i tirsdag, med politiets velsignelse.

– Det er det samme trusselnivået over hele landet. PSTs vurdering er ikke geografisk begrenset, sier Emilie Enger Mehl (Sp) til TV 2.

Statsråden forklarer forskjellsbehandlingen med at det er politidistriktene som er ansvarlig for arrangementene.

– Jeg forstår at det kan oppleves rart og urettferdig. Samtidig er det riktig at hvert politidistrikt gjør egne vurderinger for sitt område.

Hun sier landet ser ulikt ut fra sør til nord og at det da er viktig at distriktene kan ta ulike avgjørelser.

– Så det er farligere i Mo i Rana enn i Trondheim nå?

– Det er opp til politiet å svare på de vurderingene som er gjort.

Handler ikke om ressurser

Justisministeren avviser imidlertid at det er ressurser som gjør at noen får arrangere pride-markeringer, og andre ikke.

– Det er etter det jeg kjenner til ikke et spørsmål om ressurser. Dette er et spørsmål om at vi har en uoversiktlig og uavklart terrorsituasjon.

Hvorfor konsekvensene av den uavklarte situasjonen treffer så ulikt vil hun ikke konkretisere.

– Jeg forstår at det kan oppleves urettferdig. Det er viktig og riktig at politiet i hvert enkelt politidistrikt gjør politifaglige vurderinger opp mot bildet de ser hos seg.

– Er det uheldig at det praktiseres ulikt?

– Det er riktig at distriktene gjør vurderinger for sitt område. Alle er på jobb for å trygge befolkningen.

Avlyste i Oslo

I hovedstaden ble solidaritetsmarkeringen på mandag avlyst få timer før den skulle gå av stabelen. Mehl er klar på at dette var en riktig vurdering.

– Underveis har situasjonen utviklet seg, og det har kommet til ny informasjon. Da er det både viktig og riktig at politiet gjør løpende vurderinger på bakgrunn av det.

– Hva slags informasjon var dette?

– Jeg kan ikke gå inn på hva slags informasjon som ligger til grunn i de politifaglige vurderingene om å avlyse arrangementet.

Mehl sier hun skjønner at det er vanskelig for folk å skjønne vurderingene som gjøres.

– Jeg forstår at det er frustrerende når det er informasjon som ikke kan deles med befolkningen. Det er viktig at PST og politiet får beskytte informasjon de må beskytte, blant annet av hensyn til etterforskningen som gjøres.