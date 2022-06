Vitne: – Trump ba secret service «få bort de helvetes metalldetektorene»

25 år gamle Cassidy Hutchinson blir ansett som et viktig vitne i etterforskningen rundt Kongress-stormingen 6. januar 2021. Hennes vitnebyrd under ed tirsdag, tyder på at det er hun som er kronvitnet til granskingskomiteen.

– Jeg er villig til å gå så langt som å si at granskingskomiteen har fått sin «deep throat» etter å ha hørt dette, sier USA-ekspert, Eirik Bergensen til TV 2.

Vitnemålet styrker påstanden om at president Donald Trump selv, og flere i staben hans visste at 6. januar 2021 kunne bli svært blodig.

Det kommer også detaljert forklaring om at Trump hadde plan om å bli med demonstrantene inn i Kongressbygningen, men at han ble stanset av Secret Service med fysisk makt.

Etter det sjokkerende vitnemålet, som du kan lese flere detaljer fra nedover i saken, kunne Liz Cheney avsløre at flere av vitnene er blitt truet og presset til å forbli lojale til Trump under sine avhør.

– Komiteen utelukker ikke rettslige skritt, sier hun.

Planla å gå til Capitol Hill

2. januar var Trump-rådgiver og advokat Rudy Giuliani i møte med Medows. Etter møtet var det Cassidy Hutchinsons som fulgte ham ut.

– Jeg fulgte Rudy Guiliani til bilen, og han så på meg og sa: «Er du ikke begeistret for 6. januar? Det blir en stor dag» Jeg spurte hva som skulle skje da, og han svarte: «Vi skal gå til Capitol Hill. Det blir en stor dag. Presidenten kommer til å være der, han kommer til å se mektig ut, snakk med sjefen om det. Han vet om det», forklarer Hutchinson.

Senere spurte hun stabssjefen om hva Guiliani mente, og svaret fra Medows var:

«Det skjer mye nå. 6. januar kan bli virkelig stygt».

Hun forteller at det var på dette tidspunktet hun begynte å bli redd og nervøs for hva som kommer til å skje videre.

Fikk varsel om våpen

Hutchinson forteller at hun hørte det nevnt at både «proud boys» og andre grupperinger ville være tilstede 6. januar. Trump skal ha fått beskjed av sikkerhetstjenesten at demonstrantene var bevæpnet med pistoler og halvautomatiske rifler.

Mark Meadows, Trumps stabssjef og Trump selv fikk denne informasjonen på morgenen 6. januar.

– Meadows foretok seg ingenting, sier Hutchinson.

Trump var rasende

Hun forteller at presidenten var «jævlig rasende» for at det ikke kom nok tilhørere inn for å høre talen hans. Han krevde at politiet slapp folk inn uten å avlevere våpen fordi han ville ha flest mulig inn.

«Jeg bryr meg ikke om de har faens våpen, de er ikke her for å skade meg» sa Trump, ifølge Hutchinson.

«Fjern de helvetes metalldetektorene», skal han ha sagt gjentatte ganger.

Meadows reagerte ikke da han ble fortalt at opprørerne var i ferd med å storme Capitol, ifølge hans egen assistent. Han har heller ikke ønsket å vitne under høringene.

– Trump kom i håndgemeng med egen livvakt

Hutchinson forklarer også at Trump hele tiden hadde plan om å bli med demonstrantene mot Capitol, men at det var republikanernes leder, Kevin McCarthy, som ringte og sa at det ikke var trygt, og at presidenten måtte dra tilbake til Det hvite hus.

Selv da Trump satt seg inn i bilen trodde han at de skulle kjøre opp til Capitol. Han ble rasende da han ble fortalt at det var for utrygt.

– Trump forlangte å bli kjørt opp til Capitol. «Det er jeg som er president for faen!» skrek han, forteller Hutchingson. Hun forteller at Secret Service nektet, men at Trump prøvde da å overta styringen av bilen.

Trump havnet så i håndgemeng med sine egne livvakter.

Dette vitnemålet er viktig, for det motbeviser hva Trump tidligere har sagt at «Vi skal gå opp til Capitol» kun var metaforisk ment.

– Kastet lunsjen i veggen

Presidenten var så rasende da han var tilbake i Det ovale kontor at han kastet lunsjen sin i veggen, ifølge vitnemålet.

– Det rant ketsjup nedover veggene, sier den tidligere assistenten.

Dette var bare en av flere ganger har kastet fat i veggene eller rev av duker på sitt eget kontor. ifølge den tidligere medarbeideren.

– Mike fortjener det

Da stormingen av Kongressen var et faktum, ble Medows bedt om å varsle presidenten. Svaret var: «Han ønsker ikke å gjøre noe» og «De gjør ingenting galt».

Da Trump ble fortalt at opprørerne drev og ropte «Heng Mike Pence», skal han ifølge Hutchinson ha svart «Mike fortjener det!»

Ifølge forklaringen til den tidligere medarbeideren vurderte Trumps regjering aktivt å fjerne ham ved hjelp av det 25 grunnlovstillegg på kvelden 6. januar.

Jobbet tett med Trump

Hutchinson arbeidet i Det hvite hus og hadde kontor like ved Det ovale kontor. Under høringen gjøres det et poeng ut av at det tar fem til ti sekunder å gå fra kontoret hennes til presidentens kontor.

Hun har allerede gitt informasjon til kongressens etterforskere bak lukkede dører, men forklarer seg nå offentlig for første gang.

Vitnesbyrdet hennes gir et nytt og mer utfyllende bilde av hvordan situasjonen var rundt Trump både før og etter Kongress-stormingen.