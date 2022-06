Johnson: Nato-samtalene med Tyrkia blir vanskelige

– Finland og Sverige, som bryter tiår med historisk nøytralitet, vil nå bli med. Det kommer til å bli en vanskelig samtale, sa Johnson til de frammøtte journalistene før han satte seg på flyet på vei til Nato-toppmøtet i Madrid tirsdag kveld.

Han sier imidlertid at det er gjort framskritt.

– Jeg syns det er veldig viktig for alliansen vår at de to landene blir med, fortsetter han.

For at nye land skal bli medlemmer av Nato, må alle de eksisterende medlemmene si ja. Tyrkia har så langt sagt nei til å inkludere Sverige og Finland, men er i diplomatiske samtaler for å løse innvendingene de har.

(©NTB)