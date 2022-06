Flere detaljer om samtalene med Matapour

Fredag 22. april i år satt Zaniar Matapour i bilen til den kjente islamisten Arfan Bhatti da de ble stoppet av politiet på Stovner.

Ikke langt unna hadde Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) en demonstrasjon.

Bhatti ble innbrakt til arresten etter at det ble funnet en kniv i kjøretøyet. Det ble imidlertid ikke opprettet en sak på Matapour.

Overfor TV 2 forteller konstituert PST-sjef Roger Berg at de hadde en samtale med 43-åringen i april. Tidligere har det kun vært kjent at de hadde en samtale med ham i mai.

Var mer redd for andre

Berg sier at bakgrunnen for samtalene var at de hadde en bekymring for ham. I disse samtalene rangeres bekymringsnivået som lavt, middels eller høyt.

– Vi vurderer dette ut fra visse kriterier og indikatorer knyttet til hvor personen er i sin radikaliseringsprosess, særlig med tanke på voldsintensjon. Altså om dette er en person som er i stand til, eller som har motivasjon til, å begå politisk motivert vold.

TO SAMTALER: Konstituert PST-sjef Roger Berg forteller at hans folk har hatt to samtaler med terrorsiktede i tiden før angrepet i Oslo. Foto: Alf Simensen / TV 2

Berg opplyser at Matapours risiko for vold ikke var ansett som høy den siste tiden.

– Det var ikke han vi hadde mest bekymring knyttet til, men jeg ønsker ikke å gå i detalj rundt det, for da forteller vi for mye om metodene våre, sier Berg og legger til at det er mange personer i Norge de er bekymret for når det gjelder ekstrem islamistisk ideologi.

– Har risikoen rundt Matapour noen gang blitt vurdert som høy?

– Det kan jeg ikke svare på.

– Varierer veldig

I bekymringssamtaler blir radikale mennesker oppsøkt av PST-ansatte som er utdannet til å gjennomføre systematiske samtaler.

– Det blir jo subjektive vurderinger. Når du står overfor en ekstremist som ikke har noe til overs for det norske samfunnet og som ikke har lyst til å snakke med PST, så er det krevende å gjøre veldig presise vurderinger, sier Berg.

– Er det sånn siktede har fremstått i samtalene?

– Ja. Det gjør de fleste ekstreme personer vi har kontakt med. De er ikke glade i PST.

– Så han har ikke ønsket å være med på samtalene?

– Han har vært med på samtaler og vi har hatt samtaler med han, men samtalenes karakter varierer veldig.

– Har han vært motvillig?

– Det vil jeg ikke gå inn på. Nå snakker vi om en enkeltperson, og vi tenderer mot det politiet her etterforsker, så jeg synes det blir feil å gå veldig inn på personen, sier Berg.

Skjuler seg godt

TV 2 kunne tirsdag erfare at PST interesserer seg for et nettverk knyttet til Arfan Bhatti. Det skal dreie seg om et knippe personer som har homofile og Pride som en del av sitt fiendebilde.

Berg sier at det tidligere var flere lederskikkelser i miljøene, men at disse er færre og mindre synlige nå.

ÅSTEDET: Slik så det ut i Rosenkrantz gate natt til lørdag. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han ønsker ikke å si stort om Bhattis rolle i dette miljøet.

– Hva kan du si om kommunikasjonen mellom personer dere knytter til disse nettverkene?

– Det som betegner dem, er at de forsøker å skjule kommunikasjonen sin så best de kan, sier Berg.

Zaniar Matapour sitter nå isolert i varetekt. Han har sagt at det ikke blir aktuelt å la seg avhøre så lenge politiet ønsker å ta opp avhøret på lyd og bilde.