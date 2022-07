– Iranere fra hjembyen til Matapour er veldig skamfulle

Kabiriasl er selv verken kurder eller muslim, men i likhet med familien Matapour fra byen Sanandaj i det kurdiske området i det vestlige Iran.

Foreldrene til den siktede er kurdere fra Sanandaj, og skal i likheten med de fleste i dette området være sunnimuslimer, en religiøs gruppe som er i opposisjon til det iranske prestestyret.

– Jeg har snakket med flere i Sanandaj og Mariwan, noen av dem er sunnimuslimer, fra den samme byen som Matapour kommer fra. De er veldig skamfulle, og sier at de beklager at han har gjort noe av det samme som radikale ISIS-medlemmer, forteller Kabiriasl.

SAMME BY: Kabiriasl har vært i kontakt folk fra hjembyen etter angrepet i helga. Foto: Martin Leigland / TV 2

Kabiriasl, som også er kjent under navnet Siroos, sier at han også har snakket med iranere i Norge, blant dem en person som skal ha blitt kjent med familien Matapour da de kom til Norge på begynnelsen av 1990-tallet. Den siktede var 12 år da familien med to brødre og en yngre søster ble bosatt i Bergen før de flyttet til Oslo et års tid senere.

Skulle vært stoppet

Kabiriasl sier masseskytingen er samtaleemne blant iranere i Norge, og at flere kunne ha tenkt seg å stille til intervju, men at de frykter at det kan føre til reaksjoner fra iranske myndigheter, og lar ham snakke for seg i stedet.

Iranere i Norge spør seg hvordan Zaviar Matapour endte opp med å rette et automatvåpen mot uskyldige mennesker i Oslo.

– Alle spør hvorfor politiet ikke stoppet han før, da han hadde kniv og opptrådte voldelig og truende. Han hadde psykiske problemer, og politiet skulle hatt ham under kontroll. De spør også hvordan han kunne ha automatvåpen, sier han.

KONDOLERER: Tankene deres går til familiene til de som har mistet noen, og de som er skadet. Foto: Martin Leigland / TV 2

Tar avstand

Kabiriasl sier han og alle han har snakket med tar avstand fra angrepet, i likhet med alle andre som har uttalt seg.

Han understreker at Matapour ikke blir ansett som iransk, men norsk, siden han kom til Norge som barn og har norsk statsborgerskap.

– Vi sender kondolanser til de familiene som har mistet noen, og de beste ønsker til de som er skadet. Han angrep ikke bare de homofile, men også folket i Norge, hele samfunnet. Vi beklager, sier Kabiriasl.