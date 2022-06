PST-sjefens klare oppfordring: – Gå på London

– Vi skal ikke bøye oss for terroristene, sier konstituert PST-sjef Roger Berg i et intervju med TV 2 tirsdag.

Han gjentar at PST mener masseskytingen i Oslo natt til lørdag var rettet mot det homofile miljøet og at gjerningsmannen, Zaniar Matapour (43), har ekstreme islamistiske holdninger.

Likevel oppfordrer PST-sjefen folk til å gå tilbake på London pub.

– Ja, absolutt. Dra på London pub. Absolutt. Det må man gjøre, sier han og fortsetter:

KØ: Da det utsatte Pride-arrangementet på Rådhusplassen ble avlyst mandag, var det kø av folk som ville inn på London pub i Oslo sentrum. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Så må man ha den naturlige årvåkenheten, men vi skal ikke slutte å leve livene våre selv om vi har hatt en terroraksjon. Vi må ta på alvor at vi nettopp har hatt det.

Uheldige forvirringer

Mandag hersket det stor forvirring knyttet til gjennomføringen av den utsatte Pride-markeringen i Oslo sentrum.

På bakgrunn av det PST omtaler som et «uavklart trusselbilde» har politiet over hele landet rådet folk til å holde seg unna pride-markeringer også tirsdag.

Berg forteller at PST har fått «bekymringsfull informasjon» i etterkant av angrepet, og sier at dette er noe av det som ligger til grunn for vurderingene som er gjort opp mot Pride-arrangementene.

– Den bekymringsfulle informasjonen vi hadde var at vi ikke kunne være trygge på at det ikke ville komme følgehandlinger etter terrorangrepet som var fredag kveld. Det er ikke noe unikt med det. Vi ser i andre land at det ikke er uvanlig at noen blir inspirert og at vi får følgehandlinger.

– Mange har opplevd dette som utydelig. Hvor uheldig vil du si at det er?

– Jeg synes det er uheldig, for det skaper misforståelser og det kan virke som at myndighetene ikke vil noen vel. Det vi egentlig vil er å trygge befolkningen. Vi gjør jo ikke dette for å forhindre et arrangement.

LONDON PUB: Det populære utestedet for skeive åpnet dørene igjen mandag. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Men er det trygt å være på London pub i tiden fremover?

– Vi tenker at vi må leve livet vårt. Vi må ta tilbake gatene og gjøre det vi skal. Samtidig så oppfordrer vi til en årvåkenhet. Følg med, si fra og rapporter og ha en lav terskel for å reagere.

Han sier det er terroristenes ønske at vi skal trekke oss tilbake og justere måten vi lever på.

– Men det skal de ikke få til, sier Berg.

Jobber med avklaring

PST har siden lørdag sagt at Norge står i en ekstraordinær og uavklart trusselsituasjon, såkalt nivå fem.

– Dere vurderer trusselnivået fortløpende. Hva skal til for at dere setter det ned?

– Vi må nettopp avklare situasjonen, så skal vi bestemme oss da for hvilket trusselnivå vi skal ligge på. Vi har ligget på nivå tre - moderat - lenge. Nå må vi gjøre en totalvurdering på hvor vi skal legge oss når vi ser at vi er trygge på at situasjonen er mer avklart.

KONSTITUERT: Roger Berg er konstituert sjef i PST. Foto: Alf Simensen / TV 2

Han kan ikke svare på når PST vil oppdatere trusselnivået, men antyder at det ikke nødvendigvis er snakk om så lang tid før det vil komme justeringer:

– Britene snakker om en periode på 72 timer, og sier at man kanskje ikke får en effekt av det å stå i en uavklart situasjon lenger enn det. Nå er politiet og alle aktørene i høygir og setter av veldig mye ressurser for nettopp å avklare. Hvis man ikke får til den avklaringen så må man kanskje stå lenger.

– Nå har man stått i 72 timer. Er man langt unna å avklare situasjonen?

– Det er for tidlig for meg å si nå. Vi jobber kontinuerlig med det og håper vi skal komme i en situasjon hvor vi kan si at vi sånn sett har en mer avklart situasjon.