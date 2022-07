Dette sliter pensjonistene med når de skal finne kjærligheten

For kort tid siden var det premiere på det splitter nye reality-konseptet Norges sprekeste på TV 2, der ti treningsglade pensjonister kjemper om å bli det sprekeste i landet.

Da TV 2 var på premieren til programmet tok vi en snakk med de single i deltakerbuketten: Bjørg Kittelsen (68), Rolf Smaadal (75) og Linda Verde (72) om hva de tenker om å få oppmerksomhet fra interesserte TV-seerne.

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal forholde meg til om det kommer noen meldinger fra fremmede. Nei, det der har jeg ikke noe tro på, mener tennisspilleren Kittelsen.

Men ble dert noe flørting dem imellom?

Se hva den single trioen mener er det beste sjekketrikset i videoen øverst!

FIN GJENG: Denne gjengen kjemper om å bli Norges sprekeste. F.v.: Rolf Smaadal, Bjørg Kittelsen, Morten Kristiansen, Linda Verde, Kirsti Nordbyhaug Engh, Mariann Stenbakk, Inge Hansen, Ingrid Tuko, Nils Harald Moe, Mahinder Kumar og programleder Erik Solbakken. Foto: Sara Marie Broen/ TV 2

Prøvde, men hadde ikke sjans

Da Norges sprekeste trio konkurrerte og bodde sammen på feriekolonien på Filtvet, var det blod svette og tårer som sto i fokus, men ble det også tid til flørting? Det svarer de todelt på.

– Vi prøvde jo så godt vi kunne, men det var ingen sjans, sier Kittelsen og lener seg bort til meddeltaker Smaadal, som selv mener han ikke merket så mye til det.

– Vi hadde det koselig sammen, men jeg tror ikke der var noe flørting nei.

– Du prøvde ikke å flørte litt heller?

– Nei, jeg kan ikke de greiene der, jeg.

For orienteringsløperen Verde var det ikke flørting som sto øverst på prioriteringslisten.

– Jeg var bare opptatt av konkurranser jeg.

Til nå vi kun sett den første episoden til det nye reality-programmet, men tanken på at oppmerksomheten rundt deltakerne vil øke er ikke noe de tenker så mye på.

– Tenker dere det kommer til å endre seg på kjærlighetsfronten nå som folk blir kjent med dere på TV?

– Det kan jeg ikke tenke meg. Hvordan skal jeg forholde meg til om det kommer noen meldinger, eller at folk tar kontakt med meg fordi de har sett meg på TV, det blir er en forskrudd tanke, sier KIttelsen.

Men hun er åpen om en spennende mulighet skulle by seg.

– Jeg er jo ikke redd for å ramle over noen. Jeg stenger ikke den døra før jeg går i graven, tenker jeg.

Men hun er tydelig på hva hun tenker om en kjekk mann skulle sende henne melding.

– Ah, ja da skal han tute meg selge seg godt inn altså.

Og om noen ønsker å bli kjent med sjarmøren Smaadal er det bare en måte å gjøre det på.

– Hvis jeg skal møte en kvinne i mitt liv nå vil jeg gjerne møte henne ansikt til ansikt. Jeg er kanskje litt gammeldags, men jeg er litt skeptisk til å skulle møte noen som har kontaktet meg for de har sett meg på TV.

– Hva tenker du om dating-apper som Tinder da?

– Nei, det der har jeg ikke tid til. Jeg har så mye annet å finne på. Og jeg har så mye kjærlighet i livet mitt som jeg får bra både barn og barnebarn og oldebarn, så jeg klarer meg godt uten dame også, mener han.

– Mannfolk ser seg ikke rundt

I et digitalt samfunn der dating-appene har blitt den vanligste flørtearenaen, er det kanskje ikke like lett å finne den rette. For pensjonistene er det uaktuelt å finne noen på nettet.

– Jeg tror at mange mannfolk på vår alder ikke gidder å se seg rundt og sitter mye hjemme på nettet. Det synes jeg er kjedelig. Jeg vil møte folk «live» og se dem rett i øynene, og det synes jeg det er litt for lite av nå, forteller Kittelen som innrømmer at hun har prøvde seg på nettdating, men uten hell.

TØFT: Verde er en beinhard konkurerrent i Norges sprekeste, og var i full kampmodus under oppholdet. Her ved startstreken sammen med Kirsti Nordbyhaug Engh. Foto: Synne Moen

– Jeg fant fort ut at det ikke var noe lurt. Det var mye rart der, rett og slett. Jeg er helt avhengig av å møte folk og kjenne om det er kjemi der og da.

Den ivrige tennisspilleren mener også at hun er blitt litt for sær til å finne seg en ny partner. Hun kunne heller ikke tenke seg en ny samboer.

Smaadal, som har vært singel i 12 år, slenger seg på og sier seg enig.

– Jeg er mye ute og møter venner og familie, men jeg tror også jeg har blitt litt for sær med årene. Hvis jeg skal finne meg en ny partner må hun være helt eksepsjonell, sier han og ler.

Se Norge sprekeste mandager klokken 20.00 på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.