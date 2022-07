Skadefri Tripic: – Det er Vikings største utfordring

Viking-profilen Zlatko Tripic er omsider kvitt lyskeproblemene og åpner for at han får spilletid mot Rosenborg. Han er klar på at Viking nå må snu den negative trenden laget er inne i.

Søndag kl 19.55: Se Viking – Rosenborg på TV 2 Play

Han har vært ute med skade siden 16. mai, men denne uken deltok Zlatko Tripic igjen for fullt på Vikings treninger.

– Jeg hadde en vond periode i mai med vondt i lysken, og nå føles det godt å være tilbake på trening igjen. Det kommer ikke til å skje at jeg starter mot RBK, for det er ganske naturlig når jeg ikke har spilt kamp siden 16. mai. Men litt spilletid kan det bli, sier Tripic med et smil til TV 2.

TRENER FOR FULLT: Zlatko Tripic. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Etter en fremragende start på årets sesong, har imidlertid Tripic måttet se at Viking har slitt med å få det til å stemme den siste måneden.

Uten Tripic på banen har Viking faktisk ikke vunnet en kamp i Eliteserien siden 29-åringen ble skadet i oppgjøret mot Jerv 16. mai, og har måttet tåle tre tap på sine fire siste seriekamper.

Blåtrøyene toppet lenge tabellen i sesongstarten, men er nå falt til tredjeplass med 21 poeng etter 13 serierunder – seks poeng bak tabelleder Molde, som attpåtil har én kamp mindre spilt.

– Selvfølgelig har det vært kjedelig for alle sammen i Viking, og ekstra kjedelig med tanke på hvor godt vi startet sesongen. Jeg føler også jeg fikk en god start på sesongen med en viktig rolle i laget, og da er det kjedelig å sitte på sidelinjen, spesielt når det går dårlig for laget, poengterer Tripic.

– Det er Vikings største utfordring

Han tror det er flere grunner til at Viking ikke har fått det helt til å fungere den siste måneden.

– Vi er nødt til å bli flinkere til å kontrollere kampene. Samtidig merker vi at motstanderne kommer hit med en større respekt, voldsom innsats, og jobber virkelig hardt og kjemper. Det har vært en litt uvanlig situasjon for Viking over lengre tid, sier Tripic, og slår fast:

– Samtidig er det noe vi burde håndtert. Vikings største utfordring er at vi ikke tidligere har vært vant til å vinne kamper over en lengre periode. Det kan gå på at enkeltspillere mangler selvtillit og føler et stort press på seg. Men det er en situasjon vi må komme oss ut av, alle mann, sier han.

Viking-profilen mener oppgjøret mot Rosenborg er en ypperlig anledning til å snu trenden.

– Det viktigste er først og fremst å trene sinnssykt bra og gjøre en god kamp mot Rosenborg. Det kommer masse kamper fremover både i cup og serie og en mulighet i Europa, og da handler det om å spille god fotball igjen, få tilbake godfølelsen, senke skuldrene og få selvtillit inn i laget fremover, konkluderer han.

– Det er ikke noen «quick fix»

Vikings hovedtrener Morten Jensen mener at det betyr mye å ha Tripic tilbake, men tviler på om kantspilleren starter mot Rosenborg.

– Det betyr mye i kraft av typen han er, men det tar tid å komme tilbake i kampform. Men han er nok med i kamptroppen mot Rosenborg, sier han.

Jensen peker på flere årsaker til at resultatene ikke har gått Vikings vei den siste tiden.

– Det er ikke noen «quick fix», men det handler om å være nøye der kampene blir avgjort, det vil si egen boks og motstanderboks. Vi kunne scoret flere mål, og sluppet inn færre, og det handler mye om kraft og presisjon, bedyrer han.

Viking-treneren spår naturlig nok en tøff kamp mot Rosenborg, som etter en trå start på sesongen nå for alvor har begynt å klatre på tabellen under ledelse av Kjetil Rekdal.

– Det blir en tøff kamp, mot et RBK-lag som er kyniske, tøffe og gode på kontringer og overganger. De har vært bedre defensivt enn offensivt så langt denne sesongen, og det ser ut som om Rekdal har fått dem på rett kurs, sier han.

Søndag kl 19.55: Se Viking – Rosenborg på TV 2 Play