Sandefjord fikk ikke flyttet NM-kamp – manglet 18 minutter

Sandefjord fikk ikke utsatt onsdagens cupkamp mot Byåsen etter at klubbens fly ble kansellert. Bussturen var 18 minutter for kort.

– Da har NFF konkludert etter sine beregninger at vi er 18 minutter short i effektiv kjøring, fra å få utsatt kampen. Vi får håpe at sommertrafikken ikke er ordentlig i gang, sier klubbens daglige leder Espen Bugge Pettersen til NTB.

Norges Fotballforbund har en regel om at reisetiden til en bortekamp ikke skal overskride ni timer, inkludert pauser for sjåføren. Dette går Sandefjord akkurat over, mener Pettersen.

– Det er jo ikke mye å gå på sånn sett. Og de definerer det fra bane til bane. Vi skulle ønske at de kunne se på hvor vi skal sove, for da hadde vi gått over den limiten med fem minutter, sier Bugge Pettersen.

Sandefjord frykter nå at de vil få problemer med å komme seg hjem onsdag, noe som igjen kan få innvirkning på bortekampen i Eliteserien mot Sarpsborg 08 søndag kveld.

Bugge Pettersen er oppgitt på NFF.

– Vi opplever det som litt lite fleksibelt. Og så håper vi det ikke blir noe krøll på vei hjem, det er det vi er mest redd for. I og med at vi har kamp igjen på søndag, og hvis vi da skulle få problemer tilbake, føler vi kanskje ikke at de har vurdert helheten, sier den tidligere keeperen.

Da NTB snakket med Sandefjord-toppen ved 13.30-tiden tirsdag, var bussen snart klar for avgang i retning Trondheim.

Jervs cupkamp mot Odd utsatt – sliter fortsatt med smitteutbrudd



Jerv fikk helgens kamp mot Molde i Eliteserien utsatt etter et smitteutbrudd. Nå har Grimstad-klubben også fått utsatt onsdagens kamp mot Odd i cupen.

Det bekrefter Norges Fotballforbund tirsdag. Beslutningen kom kort tid etter at daglig leder i Jerv, Jon Ole Reinhardsen, overfor NTB bekreftet klubbens ønske om utsettelse.

– For vår del, med så mange syke, og med flere hver dag, vil vi helst få kampen utsatt, sa han.

Det foreligger ingen ny dato for oppgjøret foreløpig.

Norges Fotballforbund har i tillegg måttet utsette en rekke cupkamper denne uka på grunn av reiseproblemene som kommer av flykanselleringer.

Cupkampen mellom Viking og Kristiansund har blitt flyttet helt til 19. oktober, mens HamKam – Tromsø og Tromsdalen – Bryne er flyttet til henholdsvis 17. og 11. august.

Bare de tre første rundene av cupen skal spilles i 2022, mens 4. runde, kvartfinale, semifinale og finale går i 2023.