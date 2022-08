Her blir de seksuelt trakassert på åpen gate: – Vi er vant til det

I den nye TV 2-dokumentarserien «Kort og lovende» følger vi livet til fire kortvokste:

Skuespilleren Alexander Karlsen El Younoussi (25), forskeren Didrik Hjertaker Grevskott (31), HMS-koordinatoren Hanna Eline Jørgensen (23) og markedskonsulenten Åsne Alstad Hanto (28).

De er fulle av drømmer som både du og meg, men opplever stadig at kroppen legger hindringer i veien for dem.

I dokumentarserien vil de vise at kortvokste mennesker er på lik linje som alle andre, samt bryte ned alle fordommene det norske folket har.

Det skal likevel ikke være like lett.

I første episode av «Kort og lovende» blir man vitne til at vennegjengen blir seksuelt trakassert på åpen gate, rett før de skal inn til stand-up opptredenen til Karlsen El Younoussi. Alt blir fanget på kamera.

ER VANT TIL DET: Åsne Hanto, Didrik Grevskott, Hanna Eline Jørgensen og Alexander Karlsen El Younoussi legger ikke skjul på at dette ikke er første gang noe slikt skjer. Foto: TV 2

Ble sladdet

Utenfor kulturarenaen SALT i Oslo ser vi at en fremmed mann kommer bort til vennegjengen og begynner å hilse på de to mennene i gruppen – før han bretter ut om ønsket sitt.

– Jeg følte liksom ikke at jeg reagerte så kraftig der og da. Jeg er vant til at det kan skje – noe man absolutt ikke skal være vant til, forteller Hanto til TV 2 om hendelsen.

Mannen er sladdet og har blitt gitt falsk skuespillerstemme i dokumentarserien.

– Jeg liker «småjenter», det er en f*ckings fetisj, dette her, forteller han til Karlsen El Younoussi og Grevskott.

– Hva er fetisjen?, spør de tilbake.

– Jeg liker jenter som er små.

Man ser tydelig at Hanto og Jørgensen trekker seg unna, for dette er nemlig noe de er vant til. De er vant til at fremmede tar seg friheten til å slenge kommentarer på åpen gate.



Deretter trekker mannen de to mennene i vennegruppen til side, mens de andre ser på fra avstand.

– «Hook» meg opp med de småbertene deres, ber han dem.

– Vi kan ikke det, dessverre, nekter Karlsen El Younoussi.

Da forteller den sladdede mannen at han skal vise dem noe, og tar frem penisen. Da trekker de to mennene seg unna, og skriker etter mannen.

– Hanna og Åsne gikk jo med en gang, og det skjønner jeg jo, fordi dette var bare ... Han bare surret rundt, og helt ut av det blå så dro han opp penisen sin. Da tenkte jeg «Nå holder det, nå går jeg», forteller Grevskott og fortsetter:

– Dette var ikke noe som overrasket meg. Hvorfor må vi tåle så mye mer enn andre? I den situasjonen fikk jeg oppleve perspektivet til en kvinnelig kortvokst.

KORT OG LOVENDE: Dette er gjengen vi skal følge i den nye TV-serien, som består av Didrik Grevskott, Hanna Eline Jørgensen, Åsne Hanto og Alexander Karlsen El Younoussi. Foto: Eivind Senneset/TV 2

– Vi er vant til det

– Jeg føler liksom at jeg er så vant til det at jeg ikke tenker noe over det, forteller Jørgensen etter hendelsen i episoden.

– Jeg har fått spørsmål om at noen vil «prøvekjøre» meg og, skyter Karlsen El Younoussi inn.

Andre kommentarer som «kan jeg være med hjem og prøve en dverg», og «kan du suge meg stående?» er neppe noe nytt for alle partene i vennegjengen, forteller de.

Hanto mener ikke at det å få oppmerksomhet i seg selv er negativt, men at det handler mye om måten det går frem på. Hun opplever nemlig at problemet ligger i å bli objektivisert, og at hun derfor har begynt å tvile på andre menns intensjoner.

– Jeg er vant til kommentarer, men det kjedeligste er at jeg begynner å tvile på andre gutters intensjoner – selv om de ikke har lagt grunnlag for det. Jeg blir litt kritisk, og flere virker som de har en slags fetisj eller «bucket list», forteller hun til TV 2 og fortsetter:

– Man blir usikker når man møter ekstra oppmerksomhet, fordi man tenker: «Er jeg en fetisj, eller er de bare nysgjerrige?»

ALKOHOL INN I BILDET: Grevskott mener at de fleste tilfellene skjer ute på byen, når alkohol er involvert. Foto: TV 2

Blir tatt bilder av på gata

Flere i vennegruppen forteller at det ofte oppstår situasjoner når alkohol er involvert, og at majoriteten av tilfellene skjer ute på byen med venner.

– Er det teit å si at jeg er vant til det? Jeg tror det er enklere for gutter enn jenter, fordi jeg kjenner jo både Åsne og Hanna godt, og ser hva de får av meldinger, fastslår Karlsen El Younoussi.

– Jeg tror rett og slett mange er ufordragelige, og at de tror alt er greit når de er fulle. Det gjelder ikke bare med oss, men de tror de kan gjøre alt. 90 prosent av slike tilfeller skjer ute på byen. Folk som er fulle blir rett og slett barn, og gir seg ikke før de får sagt sitt, forteller Grevskott.

– Jeg var på byen med en kortvokst venninne, som kysset en fyr på byen. Da ropte han til kompisene sine: «Vil dere kysse en dverg?», som om det var sånn: «Vær så god, neste», legger Hanto til.

De forteller at kvinnelige og mannlige kortvokste opplever ulike former for trakassering, hvor det i større grad er seksuelt for kvinnene.

– Jeg er vant til å få kommentarer, men det kommer som oftest fra folk som er beruset. Kommentarene handler ofte om pupper og rumpe, for jeg har jo former som en «vanlig» kvinne, selv om jeg er lav, forteller Jørgensen og legger til:

– Jeg er en jente med veldig klare og tydelige meninger, så jeg har ikke opplevd at noen har tøyd den strikken lenger. Jeg syntes ikke det er greit, men jeg vet heller ikke hvordan man skal angripe det.

For Grevskott er det største problemet at fremmede tar bilder av han på gata:

– Jeg er så vant til det. Det er skriking, hyling, kameraer og folk kommer bort til meg og spør om de kan ta bilde av meg – som du er et slags dyr. Da skal du ha et bilde med meg, ikke av meg. Men hvis du sier nei til et bilde, så tar de bilder uansett.

DELTAR I SAMFUNNET: I serien vil de opplyse andre om at de lever samme liv som både du og meg, bare fra et lavere synspunkt. Foto: TV 2

Vil opplyse andre

I en verden hvor alle er opptatt av å respektere mennesker av alle bakgrunner, så føler Grevskott at de blir glemt i mengden.

– Man må slå litt i bordet, og si: «Hva med oss?». Slik jeg føler det, så blir minoritetene vår glemt. Derfor tenker jeg at en god start er denne TV-serien. Man må få det på dagsorden og få vist det, fordi det er forskjell på å le og ta bilder – og kun være nysgjerrig.

– Jeg tror det er viktig å opplyse andre om at vi har selvstendige jobber og klarer oss. Vi tjener penger og lever som alle andre, fastslår Karlsen El Younoussi.

– Det er en informativ dokumentar hvor vi er med for å bidra til at det vises forskjellige type mennesker - til tross for fordommer - og at vi har jobb, kjører bil, vasker huset, den typen ting.

Mørketall

– Vi ser at folk med synlig funksjonsnedsettelse er mer utsatt for å få den typen uønsket oppmerksomhet, forteller Lilly Ann Elvestad.

Hun er generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

MØRKETALL: Elvestad fastslår at folk med synlig funksjonsnedsettelse er mer utsatt for seksuell trakassering. Foto: Lars Opstad

– Hvor stort problem er det, egentlig?

– Det er veldig store mørketall, og jeg tror problemet er mye større enn vi liker å tro. Denne typen serier er kjempeviktig, og utfordrer virkelighetsbildet vårt. Det tydeliggjør og utfordrer de holdningene som faktisk eksisterer, og forhåpentligvis så er det noen som tenker seg om to eller tre ganger i forhold til kommentarer, fastslår hun og fortsetter:

– Vi er jo helt avhengig av at folk som disse, som er fantastiske representanter for sin gruppe, og forteller om sine erfaringer og sin situasjon. Uten det kommer vi jo ingen vei, så vi er helt avhengige av at de gjør det – og all ære til det.

